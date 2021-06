Yaya Touré tacle Eden Hazard: «C’est ridicule à quel point le c*l d’Eden est gros»

Eden Hazard était titulaire pour les Diables rouges, lundi, pour la première fois depuis un an et demi. Yaya Touré, l’ancienne star du foot africain, a d’ailleurs écrit un article entier à ce sujet.

L’Ivoirien aujourd’hui âgé de 38 ans a pris sa retraite du football début 2020 après une carrière qui l’a amené à travers le KSK Beveren au FC Barcelone et à Manchester City, entre autres. Touré a remporté de gros prix tels que la Ligue des champions, le titre anglais (3x), le titre espagnol (2x) et la Coupe d’Afrique des nations.

Et maintenant, il a décidé d’écrire un texte de 2 100 mots à The Athletic sur les... fesses de footballeurs. oui. Selon Touré, il s’agit d’une véritable arme secrète pour des joueurs tels que Raheem Sterling, Harry Kane, Paul Pogba et N’Golo Kanté.

«Et puis il y a les Belges», a déclaré l’Ivoirien. «Regardez Romelu Lukaku. Il est toujours à l’avant-garde et travaille comme leur homme cible. Lors du premier match contre la Russie, on a pu voir qu’il a bien utilisé son c*l pour retenir un défenseur à la 16e. Il l’a également fait contre le Danemark, sur le deuxième but belge. Puis le ballon est passé au-dessus de sa tête, puis il a retenu deux adversaires avec ses hanches avant de se détourner. Je pense qu’en allant en Italie, Lukaku est devenu un grand n°9. Très impressionnant et très précis dans ce qu’il fait. Si la Belgique va loin, il peut devenir l’un des joueurs du Championnat d’Europe.»

«Il va redevenir un grand joueur»

«Mais quand on parle de la Belgique, il faut aussi parler d’Eden Hazard», a déclaré Touré. «C’est presque ridicule à quel point son c*l est gros, mais c’est tellement important pour la façon dont il joue au football. Le danger est tellement dangereux. Lorsque la balle lui parvient, il peut avoir moins de cinq secondes avant d’être couvert. Je sais que depuis mon passage à Man City, vous voulez le voir sur le ballon le moins possible. Quand il reçoit le ballon, Hazard sent qu’un défenseur est en route et il attend donc la dernière minute pour sortir son caca et bloquer le défenseur. C’est pour ça qu’il repousse son adversaire, un peu comme une claque. Après avoir fait cet espace, il commence une attaque avec beaucoup de puissance.»

Personne ne le fait mieux que le capitaine des Diables rouges, selon Touré. Pas même des stars mondiales comme Antoine Griezmann et Luis Suarez.

«La façon dont il peut contrôler le ballon après son mouvement avec son c*l, comment il l’utilise et son corps comme ses hanches pour protéger le ballon quand les défenseurs viennent à lui, la façon dont il peut tourner dans n’importe quelle direction après cet impact... C’est incroyable. C’est dommage qu’il ait eu autant de blessures au Real Madrid, mais cela fait partie du travail. Il va redevenir un grand joueur pour la Belgique et j’espère que la saison prochaine sera le joueur que nous connaissons de Chelsea. Il n’y a pas beaucoup de meilleurs joueurs que le meilleur Eden Hazard.» Les supporters belges croisent les doigts.