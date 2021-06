Covid: moins de 200 patients en soins intensifs en Belgique

Le nombre de décès quotidiens s’approche de plus en plus de 0. On en a dénombré 6 en moyenne chaque jour lors de la semaine écoulée.

Durant la semaine du 16 au 22 juin, 28,7 patients atteints du coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital soit une baisse de 36% par rapport à la semaine précédente, indique mercredi Sciensano dans sa mise à jour quotidienne.

Actuellement, 450 personnes atteintes du Covid-19 sont à l’hôpital (-31%) dont 184 en soins intensifs.

Entre le 13 et le 19 juin, 433 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour soit 44% de moins que la semaine précédente.

Durant la même période, 6 décès dus au virus ont été comptabilisés chaque jour selon Sciensano, soit une baisse hebdomadaire de 19%.

Près de 38.600 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 1,5%.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 73,2 sur 14 jours. Le taux de reproduction du virus demeure à 0,75. Toutefois, lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Depuis le début de la pandémie, 1,1 million de Belges ont été contaminés. 6,4 millions de personnes ont au moins reçu une dose du vaccin, soit 69,4% des adultes.