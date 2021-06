VIDÉO | L’histoire derrière la célébration De Bruyne - Lukaku

Avec un 10e assist à destination de Lukaku, De Bruyne est en train de devenir le fournisseur officiel de but de Romelu chez les Diables. L’occasion de revenir sur leur fameuse célébration.

Le «check à l’américaine» (tête baissée, mains l’une contre l’autre et doigts pointés vers le ciel) devient une habitude pour De Bruyne et Lukaku. Même s’ils réservent cette célébration à certains matches clés: au Coupe du Monde 2014 face aux États-Unis, à l’Euro 2016 contre l’Irlande, à la Coupe du Monde 2018 face au Panama et à la Tunisie et enfin lundi soir contre la Finlande.