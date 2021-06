Régularisés mais toujours dans le collimateur

Les banques sont invitées à vérifier l’origine des fonds rapatriés en Belgique. Quelles sont les implications pour les contribuables qui ont régularisé leur situation?

La Banque nationale demande aux banques de vérifier l’origine des fonds rapatriés en Belgique à la suite des différentes opérations de régularisations fiscales. Au moindre doute concernant le caractère licite de ces capitaux, elles alerteront la Cellule de lutte contre le blanchiment (CTIF).

L’opération pourrait rapporter gros: la Cour des comptes estime que sur les 44 milliards d’euros rapatriés, seulement 2,59 milliards ont fait l’objet de prélèvements. Un écart qui s’explique par le fait que la régularisation portait uniquement sur les revenus des 7 dernières années et non sur les capitaux fiscalement prescrits.

«C’est de la spoliation!»

Les contribuables ayant régularisé leur situation en respectant la loi mais ne pouvant justifier 5 ou 6 ans plus tard l’origine des fonds rapatriés seront-ils obligés de régulariser le capital à un taux confiscatoire de 40%? Ou, pire, accusés de blanchiment?

Pour l’avocat fiscaliste, Marc Marlière, ce n’est pas envisageable: «Les personnes qui ont régularisé leur situation via la DLU bis et la DLU ter ne doivent pas s’inquiéter. Ils ont payé pour avoir l’immunité fiscale et l’immunité pénale. L’ensemble de leurs avoirs est devenu tout à fait officiel. Dans les travaux préparatoires, le Parlement et le Conseil d’État précisent que la DLU bis emporte la régularisation de tous les avoirs du contribuable. A l’époque, il n’était d’ailleurs pas possible de régulariser le capital! Comment le citoyen pourrait-il encore avoir confiance dans le législateur si on le met en cause alors qu’il a respecté la loi? Ce procédé est scandaleux… C’est de la spoliation!»

L’impossible preuve

Bon nombre de capitaux ont une origine familiale et couvrent parfois plusieurs générations, selon l’avocat fiscaliste. «Il est d’autant plus difficile de prouver l’origine de ces avoirs que les banques ne gardent les documents que pendant dix ans. Les gens qui ont déposé l’argent de la vente d’une maison ou leurs économies sur un compte au Luxembourg en les acheminant par valise ne pourront pas fournir la preuve d’un versement. Va-t-on les poursuivre pour blanchiment? Je ne pense pas car il sera tout aussi difficile pour le parquet d’en apporter la preuve…»

Viré de la banque

Si le client ne peut justifier ses avoirs et rejette la DLU quater, la banque pourrait refuser de gérer ses fonds. Il serait alors compliqué d’en trouver une autre, toutes étant logées à la même enseigne…

«Certaines banques pourraient se montrer plus souples avec les clients qu’elles connaissent bien», avance Marc Marlière. Pratiquement, la vérification de l’origine des fonds sera un travail titanesque… et commercialement très délicat!

Et la CTIF qui croule déjà sous les dénonciations pourra-t-elle donner suite à toutes celles que lui fourniront les banques dans le cadre de la lutte contre le blanchiment?

«Que les banques doivent balayer devant leurs portes, c’est une chose mais de là à prendre le contribuable pour un idiot… Je suis d’ailleurs convaincu qu’aucun procureur du Roi ne poursuivra un citoyen qui a rempli une DLU bis. Ce serait bien trop choquant! », conclut le fiscaliste.