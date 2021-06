DIRECT | L’Angleterre doit battre les Tchèques pour la première place, la Croatie et l’Écosse jouent leur survie, suivez le dénouement du groupe D (21h)

Le Groupe D est indécis à l’heure d’aborder la troisième journée.

On ne pensait pas les trouver là. La République Tchèque peut se permettre de jouer le nul pour...terminer en tête du groupe. Les Tchèques ont réalisé la bonne opération en partageant face aux Croates après leur victoire initiale face à l’Écosse. Grâce à ses résultats, elle peut même se permettre de perdre et de se qualifier si l’Écosse s’incline devant la Croatie.

Comme à chaque dernière journée, il faudra sortir les calculettes. Les partenaires du Brugeois, Krmencik, seraient même troisièmes en cas de défaite et que les Croates gagnent en comblant leur retard à la différence de but.

Pour les hommes de Southgate, les calculs sont plus simples. Une victoire suffit pour terminer en tête, un nul est bon pour se qualifier et elle obtiendra directement son billet si l’Écosse ne gagne pas. La troisième place est possible si les Anglais s’inclinent et que la victoire écossaise est suffisante pour la dépasser au critère de la différence de buts.

Auteur d’un mauvais début d’Euro, la Croatie peut toujours atteindre la deuxième place si elle refait son retard sur la Tchéquie à la différence de buts en cas de défaite de cette dernière. La victoire leur permettrait de prendre à coup sûr la troisième place. C’est un scénario identique pour l’Écosse si ce n’est que Jack Hendry et ses coéquipiers doivent faire mieux à la différence de buts que l’Angleterre si elle s’incline pour prendre la deuxième place.

LES COMPOS

LE DIRECT