Cela avait créé la polémique. Dès 2016. Les terrains de football synthétiques étaient pointés du doigt et plus particulièrement une de leurs composantes, les billes de caoutchouc qui densifient la surface du terrain. Faites à partir de vieux pneus recyclés, on les soupçonnait de beaucoup de maux dont celui d’être cancérigène et de polluer l’environnement.