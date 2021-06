Gérard Lopez, actionnaire majoritaire de Mouscron, en passe de reprendre Bordeaux

Gérard Lopez va plus que certainement reprendre les Girondins de Bordeaux. AFP

L’actionnaire principal de l’Excel Mouscron a vu son offre acceptée par les Bordelais. Il reste quelques détails à régler avant que le rachat soit officiel.

En pole position pour la reprise des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez a passé une étape fatidique. Ce mardi, son offre a été acceptée par le club français. «À la suite de longues discussions menées ces derniers jours, un accord a finalement été trouvé entre King Street, Fortress et Gérard Lopez validant le projet porté par ce dernier. Les garanties demandées par le Conseil d’administration qui s’est tenu en milieu de journée ont été apportées dans les heures qui ont suivi. Ces derniers éléments ont répondu aux attentes de Rothschild & Co, le conseil financier du Club, et du Mandataire ad hoc évitant ainsi le placement du Club en redressement judiciaire», peut-on lire sur le site des Bordelais.

Avant que le rachat soit officiel, il reste une dernière étape à passer. «La reprise du FC Girondins de Bordeaux reste conditionnée à la finalisation de la documentation contractuelle usuelle, après consultation des instances représentatives du personnel, et à la confirmation par la DNCG de la possibilité pour le Club de poursuivre sa prestigieuse histoire en Ligue 1.»

Dans le futur, il faudra voir les conséquences que cela peut avoir sur l’Excel Mouscron. Peut-on s’attendre à une arrivée massive de joueurs en provenance de Gironde? Difficile à dire aussi tôt dans le processus de rachat. Mais les nouvelles des dernières semaines (les nominations de Mbo Mpenza et d’Enzo Scifo) semblent démontrer que l’on a appris de ses erreurs au Canonnier suite à la descente en D1B. Espérons que cela dure!