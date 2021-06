Ikea s’empare du buzz de Ronaldo avec Coca-Cola et lance sa bouteille «Cristiano», «réutilisable pour l’eau uniquement»

La marque suédoise surfe sur le buzz initié par le Portugais.

Lundi 14 juin, Cristiano Ronaldo avait créé le buzz en écartant les bouteilles de Coca-Cola disposées devant lui en conférence de presse et en réclamant de l’eau à la place du célèbre soda.

Son geste a rapidement fait le tour du monde et il n’en fallait pas plus pour qu’Ikea s’empare de la polémique et sorte son modèle de bouteille d’eau nommé... Cristiano, en référence évidemment au Portugais.

Au prix de 1.99$, cette bouteille est «réutilisable pour l’eau uniquement», légende avec humour l’entreprise suédoise.