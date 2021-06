Euro 2020: Thorgan Hazard attendu à l’entraînement des Diables rouges ce mercredi

Thorgan Hazard devrait reprendre les entraînements avec les Diables rouges dès ce mercredi, a confirmé Roberto Martinez en conférence de presse.

«Thorgan se sent de mieux en mieux et il devrait rejoindre le groupe mercredi», a déclaré le Catalan.

Gêné par son genou, Hazard n’avait pas fait le déplacement avec le groupe belge à Saint-Pétersbourg lundi pour le match contre la Finlande. Il avait été remplacé par Nacer Chadli sur le flanc gauche lors du succès 0-2 face aux Finlandais.

En plus de Thorgan Hazard, Roberto Martinez a donné des nouvelles de l’ensemble du groupe après le retour sur le sol belge mardi matin. «Il n’y a rien à signaler à part quelques petits coups et des bleus. Nous bénéficions d’un jour supplémentaire pour récupérer. Aujourd’hui et demain (mardi et mercredi, ndlr.), nous allons mettre avant tout l’accent sur la récupération.»

Les Diables Rouges disputeront leur huitième de finale le dimanche 27 juin à 21h00 à Séville face à un des quatre meilleurs troisièmes.