Samuel Paty, prof décapité en région parisienne: une femme interpellée à Nîmes

Une femme a été interpellée mardi matin à Nîmes et placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Samuel Paty, a appris l’AFP de sources proches du dossier et judiciaires, confirmant une information d’Objectif Gard et de M6.

Cette personne, âgée de 33 ans, a été dans les jours qui ont précédé l’attaque en contact avec Abdoullakh Anzorov, le tueur du professeur d’histoire-géographie, un réfugié d’origine tchétchène abattu peu après par les policiers, a précisé à l’AFP la source judiciaire. Sa garde à vue peut durer jusqu’à 96 heures avant une éventuelle mise en examen dans le cadre de l’instruction ouverte pour «complicité d’assassinat terroriste» et «association de malfaiteurs terroriste».

Samuel Paty, 47 ans, avait été décapité le 16 octobre près de son collège de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, qui lui reprochait d’avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves.

En tout, 14 personnes sont mises en examen (inculpées) dans cette affaire, dont six collégiens.

Le militant islamiste Abdelhakim Sefrioui accusé d’avoir, avec le parent d’élève Brahim Chnina, «nommément désigné» M. Paty «comme une cible sur les réseaux sociaux», une semaine avant l’assassinat, a contesté le 31 mai devant la cour d’appel de Paris sa mise en examen pour «complicité d’assassinat terroriste».

Selon des sources proches du dossier, la décision a été mise en délibéré au 28 juin.