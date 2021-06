Les étonnants hublots du nouveau pavillon des jardiniers au Botanique

Un étonnant pavillon des jardiniers est inauguré au parc du Jardin Botanique, à Saint-Josse. Il présente une toiture verte pourvue de hublots.

Beliris inaugure ce 22 juin un nouveau pavillon à côté du Jardin Botanique, à Saint-Josse. La Ministre fédérale Karine Lalieux (PS) en charge de Beliris et le Ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Écolo) ont visité le site. Le maître d’ouvrage public bruxellois explique que «les jardiniers et gardiens de parcs de Bruxelles Environnement y abriteront leurs équipements pour l’entretien des parcs bruxellois».

Le nouveau bâtiment passif, d’une superficie totale de 860 m2, est équipé d’une toiture verte. «Dans le volume courbe, on retrouve les équipements techniques et les locaux de vie», développe Beliris. «Les stocks, les remises et les garages pour accueillir cinq camionnettes sont accessibles par une rampe sur le côté du bâtiment. Les espaces de vie tels que le réfectoire, les sanitaires et les vestiaires, sont accessibles directement via la rue. Dans le volume géométrique, on retrouve les bureaux et salles de réunion ainsi qu’une infirmerie».

Lalieux et Maron ont inauguré ce nouveau pavillon au Botanique. Beliris

Le bâtiment étonnera ceux qui transitent par le boulevard Saint-Lazare. Beliris explique en effet que «l’architecture marquante s’intègre au paysage du parc avec une toiture verte courbe rappelant la forme d’un talus, des façades avec un bardage en bois et une tour dont le parement en zinc vert rappelle le dôme de l’Orangerie du Jardin Botanique, juste à côté». Le seul élément qui n’y est pas passif en énergie, ce sont les portes des garages.

Un montant de 2,5 millions d’euros a été investi pour les études et les travaux. Le pavillon a été imaginé par l’association momentanée des bureaux d’études Arter & Ellyps et réalisé par l’entreprise Gillion.