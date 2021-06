Rappel du hummus nature de la marque Père Olive pour présence de l’allergène sésame

La société Père Olive a décidé, en accord avec l’Afsca, de retirer de la vente le produit «Hummus classique BIO Père Olive 175 g», vendu dans les magasins Carrefour.

Ceci en raison de la présence non mentionnée de l’allergène sésame et d’une étiquette au dos du ravier non conforme au contenu du produit. L’étiquette en question mentionne du «Ktipiti» au lieu de «Hummus nature».

La date de péremption est fixée au 07 juillet 2021. Le produit, emballé dans un ravier transparent, a été vendu du 14 juin 2021 au 21 juin 2021.

Les 1.056 raviers concernés portent le numéro de lot 21160XXXXXXXX et ont été distribués par Carrefour Belgique. Les magasins Mestdagh ne sont pas concernés.

Il est demandé aux personnes allergiques au sésame de ne pas consommer le produit et de le ramener au point de vente.