Plainte fondée contre Le Vif après des commentaires publiés sur sa page Facebook

Plusieurs messages présentaient un caractère injurieux et raciste et l’un d’eux encourage même au meurtre. AFP

Le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a jugé fondée une plainte qui visait la gestion de commentaires publiés sur la page Facebook du Vif, en lien avec un article concernant les suites judiciaires de l’affaire Mawda, annonce l’instance mardi.

Le 12 février dernier, Le Vif a publié sur son site un article intitulé «Mawda: le chauffeur condamné à quatre ans de prison ferme, le policier à un an avec sursis». L’article rend compte du jugement du tribunal correctionnel de Mons dans le cadre de l’affaire Mawda et est partagé sur la page Facebook du média dans la foulée de sa publication en ligne.

De nombreux commentaires d’internautes sont postés sous l’article en ligne sur Facebook, majoritairement pour s’indigner de la décision du tribunal envers le policier. Plusieurs de ces messages présentent un caractère injurieux et raciste et l’un d’eux encourage même au meurtre, ce qui a alerté les plaignants et plusieurs autres personnes qui ont appelé le média à la modération, en le taguant, et en contactant le rédacteur en chef adjoint du Vif par mail, lequel est resté sans réponse.

Les plaignants ont donc déposé plainte auprès du CDJ pour non-modération de propos incitant au meurtre. S’ils reconnaissent que le média n’est en effet pas responsable des messages haineux, ils estiment cependant qu’il ne fait rien pour les modérer ou bloquer leurs auteurs, se rendant ainsi responsable d’une infraction. Selon eux, les propos incitant au meurtre sont restés plus de 24 heures en ligne et l’étaient toujours au moment de déposer la plainte.

Le Vif a pour sa part indiqué que le commentaire en question a été signalé à Facebook comme contenu haineux. Le média a cependant reconnu qu’il n’y a pas de personne exclusivement dédiée à la modération des pages Facebook des sites de Roularta: ce sont les journalistes de garde de la rédaction en ligne qui se chargent de supprimer les commentaires litigieux.

Dans son avis, le Conseil a notamment relevé qu’aucun mécanisme de modération n’avait été mis en œuvre par le média, tant pour sa page Facebook en général que pour l’ensemble des propos publiés en réaction à l’article concerné, en contravention avec l’article 16 du Code de déontologie journalistique.

Le CDJ a par ailleurs noté que si le média avait pris des mesures à l’encontre d’un commentaire appelant au meurtre qui lui avait été signalé par mail, il n’en a pas été de même d’autres réactions litigieuses, racistes, haineuses ou injurieuses, qui apparaissaient toujours sous le même article au moment de l’examen de la plainte.

En vertu de l’engagement pris par tous les médias au sein de l’Association pour l’autorégulation de la déontologie journalistique (AADJ), le Vif doit publier dans les 7 jours de l’envoi de l’avis un message explicatif sur son site en page d’accueil pendant 48 heures et placer sur la page Facebook une référence à l’avis et un hyperlien permanents vers celui-ci sur le site du CDJ.