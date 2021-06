Un ket ou un étudiant à la maison? Son abonnement STIB baisse à 12€

Le tarif annuel qu’un enfant dès 12 ans ou un étudiant entre 18 et 24 ans payera dès le 1er juillet pour un abonnement STIB passe de 50 à 12€. D’autres baisses tarifaires sont annoncées.

L’abonnement scolaire de la STIB ne coûtera plus que 12€ dès le 1er juillet, et non plus 50€ comme actuellement. C’est ce qu’annonce la STIB ce 22 juin 2021. Ce tarif concerne les voyageurs de 12 à 24 ans qui achètent un abonnement annuel pour accéder à tout le réseau STIB.

Il s’agit de la 2e diminution de l’abonnement scolaire de la STIB depuis 2016. à l’époque, ce ticket annuel avait été abaissé de 120 à 50€ pour le premier enfant. Notez que l’abonnement est gratuit pour le 3e enfant et les suivants.

Petite précision: pour se procurer le sésame, les étudiants entre 18 et 24 ans doivent fournir une attestation de fréquentation scolaire, originale et délivrée par un établissement scolaire au sein de l’Union Européenne. Celui-ci ne doit donc pas être situé à Bruxelles.

Quid des jeunes qui ne sont pas étudiants?

Parallèlement, la STIB annonce une autre diminution: celui de l’abonnement BRUPASS scolaire, qui donne accès aux réseaux STIB (excepté depuis l’aéroport), De Lijn, TEC et SNCB dans la zone dite BRUPASS. Ce document passe de 90€ à 52€ pour les 1er et 2e enfants. Le 3e et les suivants payent le tarif inchangé de 40€.

Plus spectaculaire encore: dès le 1er février 2022, tous les Bruxellois et Bruxelloises de 18 à 24 ans mais qui n’ont pas le statut étudiant auront accès au tarif de 12€ annuels. Au lieu de 499€, soit le tarif adulte classique.