Les 11 nouveautés de Windows 11, le successeur de Windows 10 sur PC

C’est un secret de polichinelle depuis qu’une version de travail a fuité, c’est bel et bien Windows 11 que Microsoft présentera le 24 juin 2021. Internet

Microsoft se prépare à présenter le système d’exploitation qui succédera fin de l’année 2021 au populaire Windows 10.

Adieu Windows 10, bienvenue Windows 11! Microsoft présentera son nouveau système d’exploitation pour PC ce jeudi 24 juin 2021. À quoi s’attendre? Les grandes lignes sont déjà connues. En cause, une fuite majeure sur un forum chinois qui rend possible le téléchargement et l’installation d’une préversion du nouveau Windows.

Sites et blogs technologiques s’en donnent à cœur joie, comme dans cet article du site français Frandroid. Leurs tests et leurs articles décortiquent les nouveautés de l’OS (operating system) de la firme de Redmond (États-Unis) sur base de cette version de travail.

Découvrez ci-dessous 11 nouveautés de Windows 11.

1. Nouveau logo

Plus proche encore de celui de Microsoft, le logo de Windows fait peau neuve, en supprimant notamment l’effet de perspective associé aux quatre rectangles de Windows 10.

Le nouveau logo de Windows 11. Frandroid

2. La barre des tâches remaniée

Par défaut, la barre des tâches place désormais les icones au centre de l’écran et non plus à gauche. La barre est disponible en trois tailles: petite, moyenne, grande.

Il reste possible de replacer à gauche les icones de la barre des tâches de Windows 11. Internet

3. Le menu Démarrer redessiné

Le nouveau menu Démarrer laisse tomber les tuiles dynamiques au profit de la sélection des applications épinglées et recommandées.

Le nouveau menu Démarrer de Windows 11. Internet

4. Le retour du widget controversé

La barre des tâches de Windows 11 fait la part belle à un widget météo et actu similaire à celui récemment ajouté sur Windows 10. On vous explique d’ailleurs comment supprimer ce nouveau module envahissant sur Windows 10.

Le widget météo et actu de Windows 11 ressemble à s’y méprendre à celui récemment introduit de force sur Windows 10. Frandroid

5. La recherche simplifiée

La grande case Taper ici pour rechercher et l’icone de l’assistant vocal Cortana passent à la trappe. Un icone simple de recherche les remplace dans la barre des tâches.

6. Design tout en rondeurs

Windows 11 s’arrondit visuellement, notamment sur les coins des différentes fenêtres. Des effets translucides accompagnent également leurs superpositions.

7. Nouveaux icones

Les applications et les dossiers de l’explorateur de fichiers héritent de nouveaux icones.

Les nouveaux icones de Windows 11. Frandroid

8. Redimensionner sans forcer

Microsoft tente une nouvelle fois de simplifier le redimensionnement et la cohabitation à l’écran des fenêtres. Activée par défaut, la fonction Snap Assist est censée vous faciliter la vie.

La fonction Snap Assist de Windows 11 vous aide à faire cohabiter harmonieusement les fenêtres. Frandroid

9. Des sons plus doux

Les sons système, ceux qui se déclenchent automatiquement en cas d’événements précis, bénéficient d’un lifting, pour plus de douceur.

10. De nouveaux fonds d’écran

À chaque nouvelle version de Windows sa collection de fonds d’écran. Windows 11 ne fait pas exception à la règle.

Un des nouveaux fonds d’écran de Windows 11. Internet

11. Le Microsoft Store modernisé

Introduite avec Windows 8, la boutique d’applications Microsoft Store n’a jamais convaincu. L’éditeur tente une nouvelle fois de la moderniser, en simplifiant par exemple la vie des développeurs.