Euro 2020: pourquoi les supporters de la Belgique doivent espérer un nul entre la Croatie et l’Ecosse

Les Diables rouges ont réalisé un sans-faute dans le groupe B. Premier de leur poule, ils vont affronter un des meilleurs troisièmes en huitièmes de finale. Qui? Éléments de réponse.

On le sait: la victoire de la Suisse, dimanche, a élagué une partie des probabilités qui auraient conduit nos Diables à affronter le troisième du groupe F, le fameux «groupe de la mort», en huitième de finale. Pour être concret, une seule combinaison - que les quatre meilleurs troisièmes soient issus des groupes A, C, D et F - est encore susceptible de conduire à cette issue depuis que la «Nati», membre du groupe A, a terminé celui-ci à la troisième place du groupe avec 4 points.

Les cas de figure. -

Faut-il, pour autant, exclure un affrontement face au Portugal de Ronaldo, à l’Allemagne de Kimmich ou même à la France de Mbappé dès le prochain tour? Loin de là. On vous explique.

Si l’on joue aux Cassandre, et qu’on projette les résultats des trois derniers groupes à encore devoir livrer leurs verdicts, on se rend compte que trois possibilités s’offrent théoriquement à nos Diables:

1. La moins probable: un huitième contre la Suisse (ou contre la Croatie?)

Pour que la Suisse, troisième du groupe A, soit l’adversaire de la Belgique, en huitième, il faudrait que les quatre meilleurs troisièmes soient issus des groupes ABCD, ou ABCE, ou encore ABCF. Bref, il faudrait que le troisième du groupe de la Belgique (le groupe B, pour rappel), à savoir la Finlande, figure parmi les heureux élus, alors que les valeureux «Hiboux» n’affichent un bilan final que de 3 points, nantis d’une différence de buts de - 2. De la même façon, pour que notre opposant soit issu du groupe D, celui de l’Angleterre (la Croatie?), il faudrait que les quatre meilleurs troisièmes soient ceux des groupes ABDE, ou des groupes ABDF. Et donc, encore une fois, que la Finlande figure parmi les repêchés. Or, et alors que trois groupes doivent encore boucler le premier tour, il se fait que celle-ci est actuellement dernière à ce petit jeu, et qu’il faudrait donc que deux des futurs troisièmes des groupes D, E et F récoltent une moisson plus mince encore d’ici à sa conclusion pour éviter le «cut» et le retour prématuré à Helsinki.

Concrètement...

- Dans le groupe D, cela signifierait que la Croatie et l’Ecosse restent à quai après un match nul lors de l’affrontement de ce soir, et un bilan identique de deux petits points (on y reviendra).

- Dans le groupe E, cela demanderait que l’Espagne soit battue mercredi par la Slovaquie (ou batte celle-ci par trois buts d’écart) pendant que la Pologne ne bat pas la Suède.

- Et dans le groupe F, cela voudrait dire que la France aurait battu le Portugal par au moins quatre buts d’écart cependant que l’Allemagne n’aurait pas perdu contre la Hongrie.

En conclusion, que deux de ces scénarii se concrétisent n’a évidement rien d’impossible, mais au petit jeu des probabilités (sportives, que les mathématiciens ne prennent pas ombrage), la chose est loin d’être évidente.

2 La plus souhaitable (?): un huitième contre la Slovaquie (ou la Suède)

Puisque le but est, a priori, d’éviter le troisième du groupe F, celui de la France, il faut donc écarter le dernier scénario qui pourrait mener à ce choc prématuré. Et donc éviter, pour rappel, que les quatre meilleurs troisièmes soient issus des groupes ACDF. Si bien que la Belgique a tout intérêt à surveiller plus attentivement certains des résultats à venir:

- Le Croatie-Ecosse de ce mardi soir pourrait, ainsi, couper court à toutes ces spéculations puisqu’un nul entre ces deux formations qui ne comptent actuellement qu’un seul point, ne leur permettrait pas de dépasser un bilan final de deux unités. Ce qui exclurait leur participation aux huitièmes de finale, la chose étant impossible avec un si maigre butin. Pas de meilleur troisième issu du groupe D signifie donc la fin de l’hypothèse ACDF. Et donc d’un éventuel affrontement avec un «cador» du groupe F dès le début de la phase à élimination directe. Notre adversaire en huitième serait alors probablement issu du groupe E, celui de l’Espagne, de la Suède, de la Slovaquie et de la Pologne (voir ci-dessous).

- Si jamais Croatie ou Ecosse l’emportait, il faudrait alors tourner les yeux vers le double affrontement final du groupe E. Et espérer que le troisième de cette poule finisse avec un meilleur bilan que l’Ukraine, troisième du groupe C avec 3 points et une différence de buts de - 1. Ce sera le cas si l’Espagne ne faisait qu’un piètre match nul contre la Slovaquie (avec le risque de voir la Roja débordée par la Pologne, qui affronte la Suède, ce qui ne changerait rien dans le cadre de notre petite comptabilité). Ou alors, plus simplement, il faudrait que la Pologne batte la Suède pendant que l’Espagne ne bat pas la Slovaquie par plus d’un but d’écart. Attention, l’affaire ne serait pas forcément aussi fumante qu’il y paraît puisque, dans ce cas de figure comme dans celui où la Croatie et l’Ecosse se neutralisaient et prenaient la porte dès le premier tour, nous pourrions croiser la route de l’Espagne en huitième, si c’est elle qui finit troisième. Mais la Slovaquie (si l’Espagne ne gagne pas par plus d’un but d’écart pendant que la Pologne ne bat pas la Suède) est une autre possibilité, a priori plus alléchante, tout comme la Suède, si jamais cette dernière perdait contre Lewandoswki and co cependant que l’Espagne battait la Slovaquie.

En conclusion, nous, Belges, avons tout intérêt à être supporter... d’un nul entre Croatie et Ecosse ou, à défaut, d’une victoire polonaise contre la Suède en supposant que l’Espagne ne puisse pas être battue, chez elle, par la modeste mais surprenante Slovaquie.

3 La plus dangereuse: le Portugal (ou la France)

On l’a dit, on le répète, le seul scénario dans lequel la Belgique affronterait le troisième du groupe F est celui dans lequel les quatre meilleurs troisièmes sont issus des groupes, A, C, D et F. Et c’est loin d’être impossible, malheureusement. Parce que si l’on suppose que la Croatie, finaliste de la dernière Coupe du Monde et qui a bien réagi face à la Tchéquie, parvienne à battre la modeste Ecosse, et que l’Espagne retrouve un niveau conforme à ses standards contre la Slovaquie pour l’emporter, pendant que la Pologne, elle, butte comme attendu contre une très solide (qui a dit défensive?) Suède, nous nous trouverions dans ce cas de figure précis... à la double condition supplémentaire que la France ne mette pas une «tarte» monumentale au Portugal (alors éjecté du tournoi), et que l’Allemagne vienne à bout, chez elle, de la Hongrie. Beaucoup de si, certes, largement de quoi mettre... Paris en bouteille, mais que du très possible également, à défaut d’être du très probable. Si l’on ose construire sur ce cas de figure complexe, deux adversaires seraient alors susceptibles de croiser la route de nos Diables en huitième:

- Le Portugal si, de nouveau, il n’est pas battu par au moins quatre buts d’écart par les Bleus (pendant que l’Allemagne bat la Hongrie, ce qu’on va - dangereusement - considérer comme acquis, ce qui écarterait la Mannschaft des possibilités)

- La France, si elle s’incline contre la Seleçao pendant que, une fois encore, l’Allemagne terrasse la Hongrie.

En conclusion, un choc avant l'heure n'est pas à exclure pour notre équipe nationale, dont le parcours jusqu'à la finale pourrait être semé d'un fameux paquet d'embûches....