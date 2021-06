The Courier, Opération Portugal, Sans un bruit 2, etc.: toutes les sorties cinéma du 23 juin

Un chantier portugais, une féministe vengeresse ou encore Catherine Frot sous les ponts (lol): il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Un espion ordinaire (The Courier)

Film d’espionnage de Dominic Cooke. Avec Benedict Cumberbatch et Merab Ninidze. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

Au cœur de la guerre froide, Greville Wynne, tranquille représentant de commerce, est choisi par les services secrets pour faire passer des informations cruciales sur la stratégie nucléaire soviétique.

Ce qu’on en pense

Un thriller d’espionnage estampillé «histoire vraie», efficace même si un peu trop conventionnel.

La critique complète

2 Un homme en colère

Film d’action de Guy Ritchie. Avec Jason Statham et Jeffrey Donovan. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

Un convoyeur de fonds ultra-balèze fait jaser les collègues à force de se débarrasser à lui tout seul des braqueurs.

Ce qu’on en pense

Un film de bonhomme tellement bourré de clichés que ça en devient pathétiquement drôle.

La critique complète

3 Le discours

Comédie de Laurent Tirard. Avec Benjamin Lavernhe et Sarah Giraudeau. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Durant un interminable dîner de famille, Adrien refait le fil de sa vie en attendant une réponse de sa copine, avec laquelle il est en «pause» depuis un mois.

Ce qu’on en pense

Le ton un poil cynique du narrateur fait souffler un vent de fraîcheur sur cette comédie française.

La critique complète

4 Destination Portugal

Comédie de Franck Cimière. Avec D’jal et Sarah Perles (1 h 30).

Ce que ça raconte

Un flic d’origine marocaine doit infiltrer la communauté portugaise.

Ce qu’on en pense

Dans la lignée de son célèbre sketch, D’jal rit de la communauté portugaise, mais le fait avec elle, et pas à son détriment. Ça ne vole pas toujours haut, mais c’est fait avec respect.

La critique complète

5 Promising Young Woman

Thriller de Emerald Fennell. Avec Carey Mulligan et Bo Burnham. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

En apparence, Cassie est une fille facile qu’on embobine facilement. Mais le soir, elle se change en féministe vengeresse.

Ce qu’on en pense

Cette Cassie nous mène par le bout du nez, là où on ne l’attend pas. Un thriller féministe qui fait du bien.

La critique complète

6 Sans un bruit 2

Film d’horreur de John Krasinski. Avec Emily Blunt et Cillian Murphy. Durée: 1 h 37.

Ce que ça raconte

Les monstres sont toujours là, plus affamés que jamais. Pour rejoindre les autres survivants, la petite famille va devoir ruser.

Ce qu’on en pense

Ces sales bêtes instaurent toujours un remarquable climat de tension, même sans l’effet de surprise du premier volet.

La critique complète

7 Sous les étoiles de Paris

Drame de Claus Drexel. Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa et Dominique Frot (1 h 30).

Ce que ça raconte

Christine vit sous un pont de Paris depuis plusieurs années, mais Suli, un gamin perdu, va faire irruption dans sa vie…

Ce qu’on en pense

Même si les intentions sont plus que louables, on a du mal à trouver le récit aussi réaliste qu’il le prétend, et Catherine Frot qui ne sonne pas toujours juste, c’est parfois gênant.

La critique complète

8 Les 2 Alfred

Comédie de Bruno Podalydès. Avec Denis Podalydès et Sandrine Kiberlain. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Au chômage depuis des mois, Alexandre dégote un job dans une start up high tech. Seule ombre au tableau: il doit cacher l’existence de ses deux enfants car, c’est bien connu, c’est chronophage ces petites choses-là.

Ce qu’on en pense

Avec sa poésie habituelle, Bruno Podalydès croque le monde du travail d’aujourd’hui, avec ses aberrations et paradoxes. Juste et franchement amusant.

La critique complète

9 Pierre Lapin 2

Film d’animation de Will Gluck (1 h 30).

Ce que ça raconte

Tout roule désormais entre Pierre et le fiston McGregor. Mais mécontent de la réputation qu’on lui fait, le lapin entreprend de découvrir la vaste ville.

Ce qu’on en pense

Une suite dans la parfaite lignée du premier film: un spectacle familial propre et digne.

10 Ibrahim

Drame de Samir Guesmi. Avec Abdel Bendaher (1 h 20).

Ce que ça raconte

Un gamin se laisse entraîner dans un mauvais coup par un copain de classe. Puis il regrette et tente de se racheter.

Ce qu’on en pense

Drame intimiste assez anecdotique, sur les relations père-fils et l’adolescence.

11 Stage Mother (Belle-Maman)

Comédie dramatique de Thom Fitzgerald. Avec Jacki Weaver et Lucy Liu (1 h 32).

Ce que ça raconte

Maybeline, une Texane conservatrice, hérite du club de drag-queen de son fils récemment décédé.

Ce qu’on en pense

Un film au message bienveillant qui a pour but d’ouvrir les esprits encore trop étriqués. C’est touchant, mais maladroit.

12 Nobody

Film d’action de Ilya Naishuller. Avec Bob Odenkirk et Christopher Loyd (1 h 32).

Ce que ça raconte

Après le cambriolage de son domicile, Hutch, un père de famille apathique sans histoire, décide de prendre les choses en main, à sa manière…

Ce qu’on en pense

Comme pour la trilogie John Wick, si vous êtes fan de bagarres sanglantes décomplexées et de second degré, ce film est fait pour vous.

13 Dark Rider

Documentaire de Eva Küpper (1 h 33).

Ce que ça raconte

Accompagné du champion de course de moto australien Kevin Magee, Ben Felten, un jeune garçon aveugle veut réaliser son rêve en devenant motocycliste professionnel.

Ce qu’on en pense

En plus d’être un documentaire qui met en lumière une pathologie, Dark Rider réussit à nous toucher en plein cœur tant son approche sincère célèbre la positivité.