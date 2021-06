Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mardi 22 juin.

La sélection de la rédaction 1. La Belgique bientôt en vert; Appel aux bénévoles; Faudra-t-il une 3e dose?: ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Sciensano «Nous sommes donc toujours dans la bonne voie mais restons prudents car il existe toujours en Europe des pays où la situation a changé comme au Portugal et en Grande-Bretagne. Et ceci doit nous rappeler que tant qu’une grande majorité de la population n’est pas vaccinée on peut encore avoir des problèmes avec ce virus.» explique Yves Van Laethem, le porte-parole du centre de crise. L’Institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique avec une certaine satisfaction. + LIRE L’ARTICLE 2. La barre des 70% de vaccinés en 1ère dose sera atteinte «cette semaine» en Wallonie L’objectif d’administrer une première dose de vaccin contre le Covid-19 à 70% de la population en âge d’être vaccinée sera atteint cette semaine en Wallonie, a assuré la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, ce mardi, en commission du parlement wallon. + LIRE L’ARTICLE 3. Nouvelle chute des hospitalisations en Belgique Durant la semaine du 15 au 21 juin, 31,7 patients atteints du Covid-19 ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital soit une baisse de 35% par rapport à la semaine précédente, indique mardi Sciensano dans sa mise à jour quotidienne. + LIRE L’ARTICLE 4. L’Italie va bientôt tomber le masque En Italie, le ministre de la Santé annonce la fin du port du masque à l’extérieur. + LIRE L’ARTICLE

1. BELGIQUE

Explosion des demandes d’intervention des assurances en annulation

Dans une année 2020 grandement marquée par la pandémie de coronavirus, l’Ombudsman des assurances a enregistré une forte augmentation des assurances en annulation. Sans surprise, l’organisation a également vu la branche des assurances hospitalisation être fortement affectée par la crise. + LIRE L’ARTICLE

2. RÉGIONS

Fin du port du masque dès le 1er juillet

Herstal vient de le décider: on ne devra plus porter le masque aux abords des écoles et des hôpitaux. Et ce, dès le 1er juillet. + LIRE L’ARTICLE

INFOGRAPHIES | La fin de 18 jours de baisse en Brabant wallon

Après 18 jours de baisse continue, le nombre de nouveaux cas ne diminue plus en Brabant wallon, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce mardi matin. + LIRE L’ARTICLE

Vaccination: 800 doses à écouler cette semaine à Huy

Le centre de vaccination de Huy a 800 doses du vaccin contre le Covid Pfizer à écouler cette semaine. Pour ceux qui n’ont pas de rendez-vous. + LIRE L’ARTICLE

3. MONDE

Le vaccin «Abdala» efficace à plus de 92%

Le candidat-vaccin Abdala développé par Cuba contre le coronavirus, le premier créé en Amérique latine, affiche une efficacité de 92,28% contre la maladie, a annoncé ce lundi le laboratoire qui l’a mis au point. + LIRE L’ARTICLE

Brésil: Bolsonaro pète les plombs avec le masque, s’en prend à la «presse de merde» et demande à une journaliste de la «fermer»

Jair Bolsonaro, le président du Brésil, a solidement dérapé lors d’un point presse, demandant à une journaliste de «la fermer» et qualifiant de «merde» le groupe Globo. + LIRE L’ARTICLE