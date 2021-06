Vaccination: 800 doses à écouler cette semaine

Le centre de vaccination de Huy a 800 doses du vaccin contre le Covid Pfizer à écouler cette semaine. Pour ceux qui n’ont pas de rendez-vous.

Vous n’avez pas encore été vacciné? Vous avez envie de l’être mais vous n’avez pas encore pris votre rendez-vous? Ceci est pour vous. Le centre de vaccination de Huy a 800 doses en surplus qu’il voudrait écouler cette semaine. 800 doses du vaccin Pfizer qui sont disponibles, en plus de celles qui sont déjà réservées pour ceux qui ont pris un rendez-vous.

Alors, pour qui, ces 800 doses supplémentaires? Pour tous ceux qui ont déjà reçu leur convocation mais qui n’ont pas encore pris la peine, le temps, de prendre un rendez-vous. Ces personnes peuvent se présenter avec leur carte d’identité et leur convocation demain mercredi, jeudi ou encore samedi, entre 16h et 19h au hall des sports de Huy. Elles seront vaccinées et feront ainsi partie des 40.000 personnes qui sont déjà passées par le hall des sports de Huy pour la vaccination anti-covid.