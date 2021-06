Nos maisons ne peuvent résister à une tornade, des milliards dépensés en vain, un manque de pharmaciens qui pourrait avoir de lourdes conséquences… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 22 juin.

1. Tornade de Beauraing: «Avec de tels vents, les dégâts sont inévitables»

Toitures envolées, façades éventrées, église décapitée, hall omnisports pulvérisé,… Les dégâts que la tornade a laissés dans son sillage à Beauraing et près de Rochefort laissent sans voix.

Les normes de construction des maisons et bâtiments sont calculées pour qu’ils résistent à des vents de tempête... pas à une tornade.

2. Vers une filière wallonne pour les fruits secs

Deux ans pour structurer une filière wallonne de production de fruits secs. C’est le défi de l’Association pour l’Agroforesterie en Wallonie et Bruxelles (AWAF). Et il est de taille puisqu’on ne compte à ce stade que 70 hectares de plantations pour la production de noix, 4,5 hectares pour les noisettes et… zéro pour les châtaignes, les trois espèces retenues pour le projet.

Mais depuis le lancement de l’appel à projet il y a deux semaines à peine, les marques d’intérêts sont nombreuses, indique Camille Dumont, la jeune bio-ingénieure qui est à la barre pour l’ASBL dont l’objet est de promouvoir l’alliance de l’arbre et du champ.

3. Le flop climatique de la politique agricole européenne

Un rapport de la Cour des comptes européenne pointe l’inefficacité des mesures environnementales dans la Politique agricole commune. Pourtant des milliards sont investis chaque année dans le verdissement des pratiques agricoles européennes.

4. Risque de pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux de la province de Luxembourg

C’est le syndicat CSC de Vivalia qui nous a alertés via Dominique Wilkin: des pharmaciens hospitaliers ont quitté Vivalia depuis 2 ans. Cela entraîne, dit le syndicat chrétien, un risque de pénurie et donc une menace pour Vivalia qui risquerait de perdre son agrément; ce qui empêcherait les hôpitaux de fonctionner normalement. Une solution devait être trouvée ce mardi soir.

5. Pepinster Malmedy Herve: vaccination nocturne dès 16 ans ce jeudi

Les trois centres de vaccinations de la région organisent une vaccination nocturne, ce jeudi. Elle est accessible dès 16 ans. Pas besoin de rendez-vous.

Des animations musicales seront prévues dans chaque centre, annonce le docteur Michel Meuris, président de l’Association des Médecins Généralistes de l’Est Francophone.

6. INFOGRAPHIES | Coronavirus: la fin de 18 jours de baisse en Brabant wallon

Après 18 jours de baisse continue, le nombre de nouveaux cas ne diminue plus en Brabant wallon, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce mardi matin.

7. 500 ans de mise à sac du château de Logne, cela se fête tout l’été

Spectacles, conférences, expositions… Ce sera la fête tout l’été et même après à l’occasion des 500 ans de la mise à sac du Château fort de Logne.

8. RTBF: un été sportif mais pas seulement

Mauvaise nouvelle pour ceux et celles qui n’en peuvent déjà plus: le sport (et le foot), ça n’est pas encore fini! Et, même si la RTBF, lors de sa conférence de presse estivale a bien tenté de faire croire le contraire, il n’y aura pas grand-chose d’autres à se mettre sous la dent, cet été.

9. Standard: «Reconstruction ne veut pas dire qu’on ne revendique rien»

C’était l’heure de la reprise ce lundi à l’Académie où Mbaye Leye a emmené ses hommes pour quatre semaines de préparation avant la réception de Genk, à Sclessin, le 23 juillet. Après sa première séance pour ce qui sera sa première préparation en tant que T1, Mbaye Leye a évoqué les dossiers chauds de l’été liégeois.

10. Van Aert, l’art du retour gagnant

Wout van Aert s’est imposé, ce dimanche à Waregem, après plus de deux mois sans compétition et quarante-quatre jours après s’être fait opérer de l’appendicite. «En raison des circonstances, c’est une victoire très agréable. Le Tour de France est très différent de cette course mais j’avais des doutes et maintenant je peux me diriger vers la Grande Boucle avec confiance pour y montrer le maillot tricolore», s’est réjoui l’Anversois après son premier titre national en ligne sur route.

En dépit des incertitudes du principal intéressé, le succès de Wout Van Aert n’est pas une réelle surprise. Car le coureur Jumbo-Visma est coutumier des retours convaincants, voire parfois carrément gagnants.

