Proximus dévoile les premiers détails de sa banque 100% digitale

Banx la banque digitale de Proximus mesurera l’empreinte carbone de vos achats et de vos transactions.

La notion de #slowbanking sera au cœur de Banx, la banque 100% digitale «imaginée par Proximus et exécutée par les services bancaires de Belfius», dixit l’opérateur télécoms. Dans la veine de la slow life, de la slow food ou encore de la slow déco, la slow banking (banque lente) entend vous aider à évaluer l’impact de vos dépenses sur la planète.

Concrètement, l’application Banx disponible à l’automne 2021 affichera un tableau de bord personnel CO2 (dioxyde de carbone). Cet outil mesurera la quantité de CO2 que vous générez au fil de vos opérations bancaires. Exemple: si vous achetez un billet d’avion, le nombre de kilos de dioxyde de carbone grimpera pour refléter l’empreinte carbone du vol.

«[…] dans ce monde où la vitesse domine, nous voulons aussi être conscients de l’impact de nos actions sur la société», argumente Proximus. «C’est pourquoi Banx vous permet de ralentir le rythme pour mieux comprendre l’impact de vos transactions sur le monde qui nous entoure. Parce que la nature de nos dépenses influence notre planète.»

L’application bancaire Banx de Proximus mesurer l’empreinte carbone de vos transactions et de vos dépenses. Internet

«[…] nous nous sommes associés à la société suédoise Doconomy pour créer un tableau de bord CO2 personnel, pour que chaque utilisateur connaisse l’impact de ses achats. Les utilisateurs pourront ainsi gérer leurs activités bancaires de manière plus consciente et comprendre quels achats sont bons pour la planète et lesquels ne le sont pas.»

S’inscrire pour tester Banx de Proximus

Il est possible de se pré-inscrire pour découvrir l’application et le service Banx en avant-première à cette adresse.

Même si Banx sera un service bancaire 100% digitale, donc sans agences physiques, Proximus privilégiera « une équipe d’assistance locale, des collaborateurs de Banx prêts à les aider par téléphone, sur les réseaux sociaux et par chat.»

Associé à Belfius dans ce projet 100% belge, l’opérateur promet la création d’un compte bancaire en moins de cinq minutes. «Vous scannez votre carte d’identité, choisissez votre compte Banx, apposez votre signature numérique, et le tour est joué.»

Inspirée des applications comme Tricount, la fonction «split bill» permettra de facilement partager le paiement d’une addition, «quelle que soit la banque belge de vos amis».