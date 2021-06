Herstal: fin du port du masque dès le 1er juillet

La Ville vient de décider d’abroger l’arrêté de police qui obligeait le port du masque dans les espaces publics, comme aux abords des écoles et des hôpitaux. Et ce, dès le 1er juillet. Ville de Herstal

Herstal vient de le décider: on ne devra plus porter le masque aux abords des écoles et des hôpitaux. Et ce, dès le 1er juillet.

Comme dans la plupart des villes, Herstal, pour vaincre la pandémie, avait pris un arrêté de police obligeant les citoyens circulant en ville, dans certains lieux, à porter le masque. Et depuis le 1er mai, le port du masque était facultatif dans les rues de l’entité communale. Les citoyens devaient simplement disposer d’un masque sur eux en cas d’impossibilité de respecter le mètre et demi de distanciation physique. La Ville vient dès lors de décider d’abroger l’arrêté de police qui obligeait le port du masque dans les espaces publics, comme aux abords des écoles et des hôpitaux. Et ce, dès le 1er juillet.

«D’ici le 1er juillet, nos citoyens seront mieux protégés puisqu’il faut environ 12 jours pour se construire une immunité après la première injection. Or, notre centre temporaire a vacciné jusqu’au samedi 19 juin, soit pile 12 jours avant le 1er juillet. Cette date correspond aussi au début des congés scolaires. Ces deux éléments me permettent donc d’assouplir les règles en toute sécurité», a indiqué Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. de Herstal.

Une décision qui s’appuie aussi sur le succès de la vaccination au centre de proximité temporaire de Herstal. En effet, 2110 personnes ont pu recevoir leur première injection entre le 14 et le 19 juin, et ainsi faire remonter le taux de vaccination de l’entité à 61%.

Le centre de La Préalle rouvrira ses portes la semaine du 26 juillet pour la seconde dose.

Toutefois, comme le rappelle la Ville, «les arrêtés ministériels ou du gouverneur restent d’application».