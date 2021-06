VIDÉO | Le but refusé de Lukaku fait jaser: «Le football est en danger»

La VAR a annulé le but de Romelu Lukaku. Une action qui a fait polémique.

L’image a déjà fait le tour de la toile. A la 65e minute du match face à la Finlande, Romelu Lukaku s’est vu refuser un but pour un hors-jeu de quelques millimètres. Une action qui en a fait réagir plus d’un. Sur le plateau de la chaîne «L’Équipe du soir», le présentateur Olivier Ménard et ses chroniqueurs sont revenus sur la phase litigieuse. Et les chroniqueurs n’y sont pas allés de main morte. «Le football est en danger avec ce genre d’action», «Les règles doivent changer», «C’est incroyable d’annuler ce but». Heureusement, l’action n’a pas porté préjudice pour les Diables qui l’ont emporté 0-2 avec un but de… Lukaku à la 81e.