VIDÉO | De Bruyne «content d’avoir aidé Rom’ à marquer»

Le Diable Rouge, encore auteur d’un assist, est satisfait de la prestation de son équipe et d’avoir pu aider Lukaku à inscrire un nouveau but.

Kevin De Bruyne (meneur de jeu de la Belgique), au micro de la RTBF:«Nous savions que ce serait un match difficile face à une équipe regroupée en 5-3-2 et qui jouait sa qualification en misant sur un match nul. Il n’y avait pas d’espace. C’était un peu difficile. Mais je suis heureux d’avoir permis à Rom’ (Romelu Lukaku) de marquer une nouvelle fois. Nous avons fait de bonnes choses. De moins bonnes aussi. Mais nous progressons bien et nous serons prêts pour le 8e de finale dimanche. Le coach a misé sur la rotation pour donner du rythme à plusieurs joueurs qui en manquaient et permettre à d’autres de souffler».

Avec ce nouveau but, Romelu Lukaku rejoint Ronaldo, Schick et l’étonnant Wijnaldum en tête des classements des buteurs. De son côté, Kevin De Bruyne en est à deux assists et un but en seulement 135 minutes. Impressionnant!