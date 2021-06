Le débrief de la 11e journée: La Belgique et les Pays-Bas font le sans-faute, Hazard fait peur et le Danemark qualifié

Tout ce qu’il faut retenir de cette onzième journée de l’Euro 2020 compilé en un seul article.

1. La Belgique impériale

Auteur d’une nouvelle prestation très convaincante, les Diables Rouges ont écarté, non sans peine, une Finlande très accrocheuse sur le score de 0-2. Hradecky, auteur d’une très grande prestation pourtant, a encaissé un auto but sur une tête de Vermaelen avant que Lukaku double le score sur un nouvel assist de De Bruyne. Grâce à cette victoire, les Diables assurent leur première place dans le Groupe C et joueront un 3e de groupe le dimanche 27 juillet à 21h. Du côté des Finlandais, c’est la soupe à la grimace: troisième de groupe avec un «goal average» de -2, les chances de qualifications sont quasiment nulles.

2. La cheville d’Hazard a fait peur

À quelques secondes de la mi-temps, Eden Hazard s’est écroulé dans le rectangle finlandais, touché à la cheville. Toute la Belgique a retenu son souffle lorsqu’elle a vu le capitaine des Diables rentrer au vestiaire en boitant. Mais heureusement, l’ailier du Real était bien là en seconde mi-temps et a même disputé l’intégralité de la rencontre tout en étant auteur d’une excellente prestation, avec de nombreux kilomètres avalés.

+ À LIRE AUSSI | VIDÉO | Coup de chaud: Eden Hazard se tient la cheville après un léger contact mais reprend le match

3. Les Danois tiennent leur qualif face à une Russie décevante

C’est la surprise de la soirée! Alors que les Danois avaient perdu leurs deux premières rencontres, ils ont réussi à se qualifier directement comme second de groupe suite à leur brillante victoire 1-4 en Russie. Amputé de Christian Eriksen, le Danemark a fait exploser des Russes bien faibles par rapport à la Coupe du Monde 2018, où ils avaient atteint les quarts de finale. Dernière du groupe, la Russie est donc éliminée au «goal-average».

4. Les Pays-Bas écrasent la Macédoine pour la der’ de Pandev

Auteur d’une nouvelle prestation très convaincante, avec un Georginio Wijnaldum de nouveau des grands soirs, les Pays-Bas ont écrasé la Macédoine du Nord et réalisent un sans-faute dans son groupe. Pour Goran Pandev, capitaine emblématique de la Macédoine du Nord, ce match était son dernier avec sa sélection. Malgré l’élimination précoce en phase de groupe, l’attaquant du Genoa peut prendre sa retraite internationale la tête haute après la qualification historique de son pays pour l’Euro.

5. L’Autriche se qualifie et élimine (quasiment) l’Ukraine

Grâce à sa victoire étriquée suite à un seul but de Baumgartner, l’Autriche fini deuxième du Groupe C et se qualifie pour les 1/8e de finale, au dépend de l’Ukraine. Les hommes de Shevchenko doivent attendre tous les résultats des autres groupes mais avec trois petites unités et un «goal-average» de -1, la qualification semble quasi impossible.