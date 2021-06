Euro 2020: le Danemark ne fait qu’une bouchée de la Russie et se qualifie pour les huitièmes de finale

Grâce à sa victoire 1-4 contre la Russie, conjuguée à celle de la Belgique contre la Finlande (0-2), le Danemark termine à la deuxième place du groupe B derrière les Diables rouges.

Avec 3 points, le même total que la Russie et la Finlande, les Danois terminent deuxièmes grâce à la différence de buts. La Finlande, 3e, peut encore espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes pour atteindre les 8es de finale. La Russie, 4e, est éliminée.

Après un début de rencontre d’une grande intensité de la part des deux équipes, la première occasion était à mettre à l’actif de la Russie. Sur un effort en solitaire, Aleksandr Golovin se jouait de la défense danoise mais son tir était repoussé du pied par Kasper Schmeichel (18e).

Le Danemark répondait ensuite avec une frappe de Pierre-Emile Hojbjerg qui frôlait le montant du but de Matvei Safonov (29e). Les Danois se montraient de plus en plus menaçants et étaient finalement récompensés peu avant le repos. Oublié par la défense russe, Mikkel Damsgaard décochait une frappe puissante des 20 mètres en pleine lucarne (39e).

Poussés par leur public, les troupes de Kasper Hjulmand profitaient d’un cadeau de la défense russe pour doubler la mise. Roman Zobnin effectuait une passe en retrait vers Safonov mais servait Yussuf Poulsen qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond (59e).

Obligée de marquer deux buts pour encore rêver des huitièmes de finale, la Russie revenait dans le match sur penalty. Après une faute de Jonas Vestergaard sur Aleksandr Sobolev, Artem Dzyuba fusillait Schmeichel (70e).

Les espoirs russes ne duraient finalement que neuf minutes. Sur un ballon mal dégagé par la défense russe, Anders Christensen décochait une frappe des 20 mètres qui terminait sa course dans le plafond du but de Safonov. La Russie buvait le calice jusqu’à la lie et Joakim Maehle, l’ancien joueur de Genk, fixait le score final à 1-4 (82e).

En huitièmes de finale, le Danemark affrontera le pays de Galles, deuxième du groupe A, le samedi 26 juin à 18h00 à Amsterdam