Pépette avait encore vu juste: des Diables divins et une tortue devin

0-2: les Diables rouges sont en huitième avec la manière. Un sans-faute qui ne surprend personne puisque la tortue namuroise Pépette, avec ses prédictions, avait tout anticipé.

Les Diables n’ont pas failli en cette phase de qualification et ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale avec la manière et les résultats: rien de moins qu’un sans-faute. Ils n’ont donc pas succombé à la tentation de calculer et de forcer la contre-performance pour être versés dans une moitié de tableau plus «facile» sur papier. Une option qui aurait aussi complètement faussé les prédictions de Pépette, la tortue vedrinoise qui s’adonne aux pronostics et qui ne cesse de plébisciter notre équipe nationale.

+ À LIRE | Pépette n’avait pas hésité

Pour la rencontre contre la Finlande, le reptile a foncé droit vers l’étendard noir-jaune-rouge. Signe que les Diables allaient s’imposer sans mal lors de cet ultime match des poules. Deux buts et 90 minutes plus tard, la prédiction est confirmée. C’est la 3e, pour Pépette dont le surnom Devin de Vedrin n’est pas usurpé.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour les huitièmes de finale pour lesquels la Belgique connaîtra son adversaire mercredi soir. D’ici là Pépette prend des forces. «Elle a dépensé de l’énergie. On réfléchit à lui donner des fraises de Wépion ou de Boninne pour qu’elle soit en forme», confie Claude, son propriétaire qui, l’air de rien, se sent pousser des ailes de manager et fait du pied aux éventuels sponsors.

+ REVOIR | Toutes ses prédictions