À l’occasion du neuvième anniversaire du décret wallon relatif à l’importation, à l’exportation, au transit et au transfert d’armes civiles et de produits liés à la défense, Amnesty International, la Coordination nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie, la Ligue des droits humains et Vredesactie ont déposé une pétition auprès du parlement wallon.