Le président de la FIFA Gianni Infantino a rencontré le président russe Vladimir Poutine

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rencontré lundi à Moscou le président russe Vladimir Poutine pour discuter, entre autres, de l’impact de la Coupe du monde 2018 dans le pays sur le football et du statut du sport dans la société.

En outre, les stratégies de développement du sport et les préparatifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar ont été abordés lors de la réunion au Kremlin. «La Russie est une nation de football très fière et, en 2018, elle a conquis le cœur de nombreux fans», a déclaré Infantino. Il a remercié Poutine et la Fédération russe de football pour «continuer à soutenir les fondements du football, mais aussi la façon dont le football est utilisé pour promouvoir la diversité sur et en dehors du terrain.»

«La Russie et le peuple russe ont laissé une impression extrêmement positive sur tout le monde après le tournoi. Il existe certainement un lien avec la Coupe du monde organisée il y a trois ans», a ajouté le président de la FIFA.

Infantino a ensuite assisté au match entre la Finlande et la Belgique à Saint-Pétersbourg, qui a accueilli sept rencontres lors de la Coupe du Monde 2018.