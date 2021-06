VIDÉO | Coup de chaud: Eden Hazard se tient la cheville après un léger contact mais reprend le match

Le capitaine des Diables s’est écroulé après un contact avec Arajuuri et s’est directement tenu la cheville. Heureusement, plus de peur que de mal.

C’est L’IMAGE qu’aucun supporter des Diables ne veut voir : Eden Hazard blessé. Et on a eu très, très peur. Quelques secondes avant la mi-temps du match entre la Finlande et la Belgique, le joueur du Real Madrid s’infiltre dans le rectangle et s’effondre, après un léger contact avec le défenseur finlandais Arajuuri. Directement, le capitaine Belge s’est tenu la cheville, avant de se relever en boitant. La Belgique entière retient son souffle mais heureusement, le Diable est bien de retour sur le terrain en seconde mi-temps.