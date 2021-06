Comme lors du premier match, les supporters russes huent les 22 joueurs qui posent un genou à terre

Lukaku, Witsel et les Diables se sont fait siffler. Photo News

Les Diables disputent à Saint-Pétersbourg, leur troisième match de l’Euro 2020, face à la Russie.

Avant le début de match, les Diables et les Finlandais ont posé le genou à terre en signe de soutien au mouvement «Black Live Matter», comme lors de leurs deux premiers matchs. Et comme face à la Russie lors de la première rencontre, les supporters russes n’ont rien trouvé de plus intelligent que de siffler le geste des deux équipes. Le terme idéal dans ce genre de situation est le suivant: déplorable.