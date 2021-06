Concours photos sur le sport à Mouscron

Il vous reste quelques jours pour participer au concours mensuel de la Maison du tourisme.

Chaque mois, la Maison du tourisme de Mouscron organise un concours photos sur une thématique. En juin, il s’intitule «Mouscron fait son sport». Vous avez donc jusqu’à la fin du mois pour poster votre cliché en mode «public» sur vos réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, avec l’identifiant «@visitmouscron» pour vous repérer sur la Toile. «Nous choisirons trois photos gagnantes par mois. À la fin de l’année, les 36 photos seront exposées et les 5 plus belles recevront un cadeau, indique la Maison du tourisme. Ce concours s’adresse à tout habitant de Mouscron mais aussi à tout visiteur, enfant ou adulte. Le concours a pour but de pouvoir exprimer la vision bienveillante et artistique que l’on a sur Mouscron, Dottignies, Herseaux et Luigne.»