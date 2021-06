La fin d’une époque: la légende du club Thomas Schaaf va quitter le Werder Brême

L’ère de Thomas Schaaf au Werder Brême prendra fin après plus de quatre décennies, car le club ne prolongera pas son contrat de directeur technique au-delà du 30 juin.

Brême a invoqué des contraintes financières liées à la crise du coronavirus et à la relégation pour justifier sa décision de se séparer de son défenseur et entraîneur de longue date.

«En raison de la situation financière et des économies nécessaires, également dans le domaine du personnel, nous n’avons malheureusement pas été en mesure de faire une offre à Thomas Schaaf», a déclaré lundi le directeur général de Brême, Frank Baumann.

Schaaf, 60 ans, a rejoint Brême en 1972 et a joué pour l’équipe première de 1978 à 1995 avant de devenir entraîneur. Il a dirigé l’équipe première de 1999 à 2013 et est revenu en 2018 en tant que directeur technique pour un contrat de trois ans. Il a remporté trois titres de Bundesliga, cinq Coupes d’Allemagne et la Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupes 1992 avec Brême en tant que joueur et entraîneur. «Thomas a réalisé des choses exceptionnelles pour le Werder au cours des 40 dernières années en tant que joueur, entraîneur et plus récemment en tant que directeur technique, pour lesquelles la famille du Werder lui sera à jamais reconnaissante», a déclaré Baumann.

Au cours des trois dernières années, il a «amélioré la formation des entraîneurs, augmenté la qualité de l’entraînement dans le centre de performance et également créé un niveau plus élevé de perméabilité dans le domaine professionnel.»

La relation de Schaaf avec Brême s’est terminée par un échec. Après que le club s’est séparé de l’entraîneur principal Florian Kohfeldt, Schaaf avait une mission d’un match pour éviter la relégation en D2, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Thomas Wolter et Bjoern Schierenbeck du centre de développement des jeunes reprendront désormais les fonctions de Schaaf.