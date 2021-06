«Avec de tels vents, les dégâts sont inévitables»

Les normes de construction des maisons et bâtiments sont calculées pour qu’ils résistent à des vents de tempête... pas à une tornade.

Toitures envolées, façades éventrées, église décapitée, hall omnisports pulvérisé,… Les dégâts que la tornade a laissés dans son sillage à Beauraing et près de Rochefort laissent sans voix.

D’après Laurent Lassoie, du Centre scientifique et technique de la construction (CSTC), centre collectif de recherche de la construction, les vents étaient d’une telle violence samedi soir qu’il était quasi inévitable qu’il y ait des dégâts aussi importants.

«Les normes de construction sont calculées pour que les maisons résistent à des vents de tempête. Cela peut être par exemple des vents atteignant 140 km/heure.Samedi soir, on a dû enregistrer des vitesses bien plus importantes, sans doute supérieures à 150 voire 180 km/heure, puisque la structure de certaines toitures s’est retrouvée plusieurs dizaines de mètres plus loin et des voitures ont été déplacées.».

Gestion du risque tempête

Pour faire en sorte que les maisons affrontent sans trop de dommage les vents de tempête, les normes sont élaborées sur base des relevés météorologiques et en considérant une approche statistique, explique Laurent Lassoie.

« Il s’agit d’une gestion du risque quant à la vitesse du vent. Pour les structures c’est-à-dire la charpente et la maçonnerie, on tient compte d’une période de retour de 50 ans c’est-à-dire qu’elles doivent résister à un vent de tempête que l’on rencontre en moyenne statistiquement une fois tous les 50 ans.

Pour les éléments de couverture (tuiles, vitrages,…), la période de retour est de 25 ans. Pour certains ouvrages d’art, on peut prendre des précautions supplémentaires et la période de retour peut aller jusqu’à 100 ansmais il est très difficile et économiquement peu envisageable pour des habitations de se prémunir contre les tornades qui restent des événements très localisés mais extrêmement violents.»

«Des forces en jeu bien plus importantes» que lors d’une tempête

«Quand on voit la force de ces tornades, même chez nous, je pense que les tuiles d’une toiture traditionnelle ne peuvent pas résister. La structure oui et encore…, avance Laurent Lassoie. Un vent de tempête peut engendrer des pressions ou dépressions de l’ordre de 120 voire 130 kg/m2. C’est beaucoup, quand vous multipliez cela par le nombre de m2, vous réalisez que la structure doit être solidement ancrée au reste du bâtiment pour tenir le coup… Dans le cas d’une tornade, les forces en jeu peuvent être encore beaucoup plus importantes. Le problème, c’est que cela forme un tout: le mur est tenu par la charpente, à partir du moment où la charpente se déplace, le pignon en partie supérieure n’est plus tenu et il bascule.»

Renforcer les normes n’est pas à l’ordre du jour, les tornades restant pour l’heure un phénomène exceptionnel en Belgique.