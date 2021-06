Stade arc-en-ciel à Munich: la Hongrie juge «dangereux de mélanger sports et politique»

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a qualifié lundi de «dangereuse» la proposition de la ville de Munich d’illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT, mercredi pour le match de l’Euro opposant Allemagne et Hongrie.

«C’est extrêmement nuisible et dangereux de mélanger sports et politique», a déclaré Peter Szijjarto, cité par l’agence de presse MTI. «L’expérience historique montre que c’est une mauvaise chose et plus que quiconque, les Allemands le savent bien», a-t-il ajouté, dans une allusion au passé nazi de l’Allemagne. La municipalité de Munich a demandé lundi à l’UEFA l’autorisation de parer son enceinte des couleurs arc-en-ciel, dans «un signe visible de solidarité avec la communauté LGBTI de Hongrie».

Munich ajoute sa voix à ceux qui, en Europe, condamnent la politique du Premier ministre Viktor Orban, alors que le Parlement hongrois a adopté la semaine dernière un texte interdisant la «promotion» de l’homosexualité auprès des mineurs. «Nous avons adopté une loi pour protéger les enfants hongrois, et voilà que maintenant ils la combattent en Europe de l’ouest», a déploré le ministre.

Le gouvernement du souverainiste Orban critique régulièrement ce qu’il nomme une «censure» dans les démocraties occidentales, taxées de «dictatures libérales», et dénonce une «culture de l’annulation» au nom du «politiquement correct» visant à faire taire ceux qui portent ses valeurs.