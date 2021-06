Tout savoir sur les larves ou robots sous-marins: rendez-vous à la «porte de l’innovation»

Innoviris lance la campagne «Get Innovation Moving», près de la gare de Bruxelles-Central. Vous y êtes invités à franchir la porte de l’innovation. 70 initiatives y sont reprises.

Innoviris, l’Institut pour la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation de la Région de Bruxelles-Capitale a donné lundi le coup d’envoi de la première édition de la campagne «Get Innovation Moving» au Carrefour de l’Europe, à côté de la gare de Bruxelles-Central. Les visiteurs y sont invités à franchir la porte de l’innovation afin de découvrir leur propre rythme d’innovation.

La secrétaire d’État bruxelloise en charge de la Transition économique, Barbara Trachte (Écolo) a été la première à s’aventurer dans l’installation de six mètres de haut et cinq mètres de large et à appuyer sur le «compteur de l’innovation». La porte informe le visiteur de son rythme d’innovation basé sur la vitesse à laquelle il ou elle la traverse, que ce soit en marchant, en courant ou en dansant.

Innoviris souhaite avec cette campagne surprendre les gens avec des projets innovants inattendus en posant des questions stimulantes sur, par exemple, les larves ou les robots sous-marins. Il y a de nombreux projets et partenariats de «STEM Brussels» (programme entrepreneurial dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et «Co-Creation (programme de recherche en co-création pour une résilience urbaine) ouverts aux intéressés dans la capitale belge et européenne.

70 initiatives

Les visiteurs de «Get Innovation Moving» trouveront sur place une carte répertoriant plus de 70 initiatives promouvant l’innovation dans la ville. Cette carte est également affichée à l’entrée du portail de l’innovation et permet notamment de localiser des Fablabs (laboratoires de création), le Planétarium ou Euro Space Society.

Afin de montrer que la créativité peut souvent mener à l’innovation, l’artiste peintre bruxellois Oli. B réalisera mercredi 23 juin une œuvre colorée de 12 mètres carrés en direct à la gare de Bruxelles-Central.

Get Innovation Moving fait partie du nouveau Plan Régional pour l’Innovation (PRI) 2021-2027.