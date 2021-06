VIDÉOS | «Je me suis retenu, mais je ne tenais plus sur mes guiboles»: Thierry Witsel raconte son émotion lors de la montée de son fils

Le papa d’Axel Witsel n’a pas su retenir ses larmes lors de la montée de son fils contre le Danemark.

«Cinq mois à peine après s’être rompu le talon d’Achille, Axel Witsel a réussi son pari en montant à l’heure de jeu contre le Danemark lors du second match des Diables à l’Euro. Une rentrée qui a ému aux larmes le père du Liégeois qui n’a pas su se retenir en direct.

Interrogé par la RTBF, Thierry Witsel est revenu sur ce moment émouvant: «Je n’ai évidemment pas décidé de pleurer. Je me suis retenu parce qu’il y avait du monde autour de moi et sans savoir que la télé était un peu plus loin. Je me connais, je me retiens, mais il a fallu que je m’asseye, je ne tenais plus sur mes guiboles, au final je reste un être humain»

Si l’émotion était si forte, c’est parce que Thierry Witsel sait d’où revient son fils qui a énormément travaillé pour pouvoir revenir à temps pour l’Euro: «Au moment où il se fait opérer, on se dit qu’il n’a aucune chance d’aller à l’Euro. Par la suite, au fur et à mesure du cheminement de sa rééducation, on s’est dit que c’était peut-être possible qu’il y participe. Et à la fin, on se disait qu’il y aurait 80% de chances qu’il y soit. Il s’entraînait deux fois par jour, deux heures le matin, deux heures l’après-midi donc je pense qu’il a tout fait pour y être.»