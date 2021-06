Harry Maguire se dit suffisamment en forme pour jouer avec l’Angleterre

Harry Maguire est suffisamment en forme pour jouer avec l’Angleterre contre la République tchèque mardi, lors de la dernière journée de la phase de groupes du Championnat d’Europe, a précisé le défenseur anglais

Le joueur de Manchester United n’a pas participé aux deux premiers matches en raison d’une blessure à la cheville.

«Je me sens bien et je deviens plus fort chaque jour», a déclaré Maguire. «Ma cheville ne me gêne plus et ma confiance augmente. La forme s’améliore également à chaque séance d’entraînement. J’espère que j’aurai l’occasion de le montrer lors du match.»

L’Angleterre et la République tchèque ont toutes deux 4 points après deux matches. En cas de match nul, les deux équipes se retrouveront en huitièmes de finale. Les autres pays du groupe, l’Écosse et la Croatie, comptent 1 point.