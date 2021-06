«L’accord charbon», tournant de l’immigration dans la région du Centre

Si l’immigration italienne n’a pas commencé en 1946, «l’accord charbon» a néanmoins transformé la population de la région du Centre.

À La Louvière et dans la région du Centre, il n’a pas fallu attendre la conclusion de «l’accord charbon» de 1946 passé entre la Belgique et l’Italie pour voir arriver les premiers immigrés transalpins. Ainsi, c’est en 1888 que la toute jeune entité louviéroise recense son tout premier travailleur italien.

«Il s’appelle Bertollin, vient du Val d’Aoste et trouve du travail au Bois-du-Luc», explique Alain Dewier, responsable de la cellule animation du Musée de la Mine et du Développement Durable qui a pris place sur le site de l’ancien charbonnage.

Pourquoi et comment il arrive ici reste un mystère. Mais plusieurs explications sont possibles. «C’est sans doute quelqu’un qui n’a pas de qualifications professionnelles et s’est donc dirigé vers un charbonnage plutôt que dans une usine, où il faut une qualification professionnelle. Le hasard fait qu’il va arriver ici.»

L’Amérique, sans traverser l’Atlantique

Au milieu du XIXe siècle, la Belgique est un des pays les plus industrialisés au monde et apparait comme un Eldorado. «C’est un peu l’Amérique pour beaucoup de travailleurs qui ont l’espoir d’obtenir un travail.»

Des travailleurs agricoles notamment, qui crèvent de faim quand la récolte est mauvaise et qui recherche une sécurité du travail et du salaire. «On peut supposer que ce M. Bertollin est venu ici pour les mêmes raisons.»

C’est dans les années 1920 que l’on peut parler d’une première vague d’immigration italienne en Belgique. «C’est une immigration politique puisqu’elle est liée à l’avènement au pouvoir de Mussolini, en 1922, qui pousse les opposants au régime totalitaire à partir. Cette immigration touche un certain nombre de gens, mais le nombre de travailleurs italiens n’est pas énorme par rapport à l’immigration de 1946.»

Explosion de l’immigration

Entre le 20 juin 1946 et le 31 décembre 1949, 77 000 Italiens vont venir travailler dans les usines sidérurgiques et les mines belges. Ceux-ci atterrissent dans les quatre bassins houillers et industriels wallons: Liège, Charleroi, le Borinage et la région du Centre. Cette dernière concentre un nombre incroyable d’exploitations minières, auxquelles sont venues se greffer diverses industries.

Dès ce moment, le visage de la région du Centre se transforme et devient au fil des ans de plus en plus cosmopolite.

«Entre mai 1947 et décembre 1947, 932 étrangers s’inscrivent sur le registre des étrangers de La Louvière avec une majorité d’Italiens. En 1955, 2000 travailleurs italiens séjournent à La Louvière», détaille Alain Dewier. Soit plus du double en 8 ans.

En aout 1956, la catastrophe du Bois-du-Cazier sonne le glas de l’accord charbon (pour son volet minier du moins, l’Italie autorisant toujours ses ressortissants à partir travailler dans les usines) et la Belgique se tourne vers d’autres pays pour trouver de la main-d’œuvre. L’immigration se diversifie, mais la communauté italienne reste de loin la plus importante à La Louvière et environs.

Une région transformée

«Fin 1959, 2 620 personnes de 19 nationalités sont inscrites sur le registre des étrangers, dont 2 122 Italiens. Le sommet est atteint le 31 décembre 1976, juste avant la fusion des communes, où 41 nationalités sont représentées pour un total de 6 117 personnes, sur lesquelles on retrouve 5 250 d’origine italienne. On dépasse 80% de la population étrangères totale.»

Des décennies après la fermeture des charbonnages, l’effet de «l’accord charbon» est difficilement quantifiable, nombre de travailleurs italiens ou de descendants ayant opté pour la nationalité belge ou la double nationalité. Mais les innombrables noms à consonance italienne que l’on peut entendre dans la région, le nombre de restaurants italiens, les drapeaux aux fenêtres… permettent néanmoins de percevoir une prégnance exceptionnelle de l’héritage italien dans la région du Centre.

D’autant que les statistiques concernant la population étrangère restent éloquentes aujourd’hui. Au premier janvier 2020, La Louvière comptait toujours 8 654 personnes de nationalité italienne, soit 10,6% d’une population totale de 81 118 habitants. A Morlanwelz et Chapelle-lez-Herlaimont, où l’immigration italienne a été très forte dans les années 1950, la proportion est plus ou moins la même.

Le folklore, vecteur d’intégration Lors des premières années de «l’accord charbon», l’intégration n’était pas aisée, de par la barrière de la langue et du fait que les populations immigrées vivaient ghettoïsées, parquées dans des camps de travailleurs au cœur de la mine. Néanmoins, il y avait une certaine volonté d’adopter les coutumes belges, comme en témoignent des archives photographiques exhumées par Alain Dewier. «J’avais vu par exemple une photo prise dans les années 1950 dans le camp de Boussoit où l’on voit un jeune travailleur italien en costume de gille. Il y avait une volonté de s’intégrer très vite et, pour cela, les Italiens vont se fondre en passant par les traditions folkloriques de la région dans laquelle ils arrivent.» Parallèlement, les communautés italiennes intègrent leurs traditions dans leur nouveau lieu de vie. La Befana, la «gentille sorcière» qui apparait aux enfants le jour de L’Épiphanie en Italie, fait son apparition dans les bassins miniers wallons. Une mixité culturelle se développe et s’incarne dans les mariages, dans les assiettes…