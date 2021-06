Espagne: les discothèques rouvrent à Barcelone et Madrid

Les boîtes de nuit rouvrent lundi dans une partie de l’Espagne, notamment dans la capitale Madrid et à Barcelone, la deuxième plus grande ville du pays, grâce à la nette amélioration de la situation sanitaire.

Elles resteront en revanche toujours soumises à des restrictions d’affluence et d’horaires fixées par les régions, compétentes en matière de santé et de gestion de la crise sanitaire.

À Barcelone dans le reste de la Catalogne (nord-est), les discothèques vont pouvoir rouvrir, après plus d’un an de fermeture, jusqu’à 50% de leur capacité et jusqu’à 03h30 avec port du masque obligatoire sur la piste de danse et groupes de six personnes maximum en intérieur et 10 en extérieur avec distance de sécurité entre les groupes, a expliqué le gouvernement régional catalan.

À Madrid, les discothèques ne vont pouvoir ouvrir leur piste de danse qu’en extérieur jusqu’à 03h00 et avec des limites d’affluence également.

Les fêtards devront en revanche encore patienter avant de pouvoir se rendre dans les boîtes de nuit de l’archipel des Baléares et de sa capitale mondiale de la nuit, Ibiza.

L’Espagne lèvera l’obligation du port du masque en extérieur le samedi 26 juin, à la faveur d’une baisse du nombre des nouveaux cas et de l’avancée de la campagne de vaccination.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, 29% des Espagnols sont totalement vaccinés contre le Covid-19, tandis que 48% ont reçu au moins une dose d’un vaccin.