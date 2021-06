Waasland-Beveren a engagé l’attaquant autrichien Daniel Maderner

Waasland-Beveren a annoncé lundi avoir signé l’Autrichien Daniel Maderner, 25 ans, en provenance du club de première division autrichienne SCR Altach. L’attaquant portera le numéro 17.

L’avant-centre d’1,90 m a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives en 34 matches la saison dernière. Waasland-Beveren, qui a été relégué en 1B, sera son premier club à l’étranger. On ne connaît pas la durée du contrat.

«Nous avions un profil clair en tête lors de la composition de l’équipe», a expliqué le directeur sportif Roger Stilz. «Daniel est le partenaire idéal pour le poste d’attaquant. Il a une bonne mentalité, et il joue toujours dans l’intérêt de l’équipe. Il est capable de garder le ballon et est physiquement très fort.»