Une étude française mesure les transferts Nord-Sud en Belgique

Une étude publiée lundi par un chercheur des Universités de Lille et de Paris sur les flux de solidarité interpersonnelle entre les populations des arrondissements, provinces et Régions belges confirme l’existence de transferts Nord-Sud, mais en les relativisant en fonction des capacités contributives des divisions administratives.

«En moyenne, les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 1.087 euros par personne et par an, en faveur des autres Régions du pays», indique cette enquête réalisée par le professeur Eric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management de Paris et Lille.

Les Régions bénéficiaires sont la Wallonie et Bruxelles, avec des gains de 1.721 et 744 euros par personne et par an, respectivement, précise l’étude.

Se fondant sur des données récentes - datant de 2018 - cette analyse vise à «mesurer comment la fiscalité progressive sur les revenus, ainsi que les cotisations et prestations de la sécurité sociale, avec quelques autres éléments marginaux, induisent une redistribution correspondant à des flux de solidarité interpersonnelle entre les populations des différentes zones géographiques de Belgique».

Selon l’étude, «en moyenne, les habitants de Flandre sont contributeurs nets, à raison de 1.087 euros par personne et par an, en faveur des (deux, ndlr) autres Régions du pays. Les Régions bénéficiaires sont la Wallonie et Bruxelles, avec des gains de 1.721 et 744 euros par personne et par an, respectivement», souligne-t-elle.

Le professeur en économie admet toutefois qu’il «serait bien sûr totalement erroné d’affirmer que chaque habitant de Flandre paie implicitement 1.087 euros aux résidents des autres Régions». «C’est une moyenne. L’interprétation correcte est qu’en Flandre les contributions des contributeurs nets sont supérieures aux bénéfices des bénéficiaires nets, et qu’il en résulte une contribution moyenne nette de 1.087 euros par habitant», relativise-t-il.