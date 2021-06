L’accusé Éric Flammang au lac de Rabais: «J’étais saoul»

La cour d’assises du Luxembourg a interrogé ce lundi matin l’accusé Éric Flammang, 55 ans, poursuivi pour l’assassinat de Raymond Lochet, 85 ans, en février 2017 au lac de Rabais (Virton).

«Je suis saoul». Cette phrase, Éric Flammang l’a répétée au moins une dizaine fois en répondant aux questions du président Philippe Gorlé.. «J’étais saoul. Je n’étais pas dans mon état normal. Ce soir-là, en ressortant du café à Saint-Mard, j’avais l’intention de retourner manger chez ma femme à Longuyon. Et c’est Raymond qui a suggéré de repasser par la Vallée de Rabais et la Sapinière, où il espérait rencontrer des femmes…»

Voilà l’explication avancée par l’accusé ce lundi matin devant les assises du Luxembourg. à Arlon.

Flammang et Lochet sont très liés. Raymond Lochet, 85 ans, est veuf et apprécie la compagnie d’Éric Flammang dont il s’est beaucoup occupé, plus jeune, lors de l’accident de ce dernier qui était son locataire à Chenois. Éric Flammang s’est même engagé, dès 2007, à payer une rente viagère de 700€ par mois sur la maison occupée par Raymond. Mais le problème est que deux ans plus tard déjà, Éric et son épouse éprouvent des difficultés à payer ces mensualités.

Éric Flammang persiste à dire devant les jurés qu’il était toujours en excellents termes avec son père de substitution, Raymond Lochet. Cependant ce dernier avait déjà envoyé des courriers de mise en demeure à Éric Flammang, dès l’année 2009! «Quand on se voyait, Raymond ne me parlait jamais finances. Il a dû être influencé par une autre famille voisine qui s’occupait de lui», répond l’accusé au président Gorlé.

«Rafraîchis-lui la mémoire!»

Le mardi 28 février, une procédure de résiliation de la rente viagère est même prévue au tribunal à Arlon. La veille, Éric Flammang tente de revoir son bienfaiteur, celui qui l’a beaucoup aidé financièrement. «Je suis allé trouver Raymond chez lui pour qu’il accepte de payer les 1000 euros de précompte immobilier qui lui étaient imputables en tant que propriétaire de la maison et qui nous avaient été envoyés par les impôts belges», dit Éric Flammang.

«Rafraîchis-lui la mémoire!», écrit l’épouse d’Éric Flammang à son mari par SMS, le jour des faits. «Mon épouse voulait que je dise à Raymond qu’il se souvienne de tout ce qu’on avait fait pour lui et qu’il accepte donc de payer ces 1000 euros», précise Éric Flammang.

Ce 27 février en fin de journée, Éric Flammang et Raymond Lochet restent près de deux heures dans un établissement sur la place à Saint-Mard. Ils boivent onze bières chacun. Raymond Lochet, 85 ans, ne tient plus sur ses jambes et tombe plusieurs fois de son tabouret. Éric Flammang, apparemment moins saoul et «maître de ses gestes» d’après la patronne et la serveuse du bistrot, relève Raymond.

Puis ils partent vers la Vallée de Rabais, on ne sait pas bien pourquoi au juste puisque la Sapinière, qui est à Croix-Rouge à 6 km de là, n’est pas encore rouverte. Elle ne le sera qu’en 2018, un an plus tard. «On était saouls», répète Éric.

Le long du lac, Raymond aurait crié à Éric, conducteur «A droite!». «J’étais saoul, je conduisais sans doute trop sur la gauche», dit l’accusé. La voiture, sans freiner, va directement vers la droite, descend la berge, puis stoppe à 4 m du bord de l’eau, fait marche arrière et repart vers l’avant avant de plonger dans le lac. Les caméras de surveillance depuis la Paillote Gaumaise, établissement au bord du lac, ont filmé toute la scène.

‘J’ai voulu sauver Raymond»

Éric Flammang parviendra, non sans mal, à s’extraire de la voiture – il ne sait pas dire comment il y est parvenu -, à rejoindre le bord et à prévenir les secours une bonne demi-heure plus tard, après les Ets Liégeois et l’institut de Pierrard.

Pour Raymond Lochet, hélas, il sera trop tard. L’octogénaire est resté coincé dans la voiture et on le retrouve noyé.

«J’ai voulu sauver Raymond. Quand j’avais repris pied dans l’eau, j’ai essayé de me porter à sa hauteur, près de la porte côté passager, mais j’ai senti à ce moment un coup violent à la poitrine. On dit que c’est l’instinct de survie. Je suis revenu sur la berge», affirme encore Éric Flammang.

Les débats se poursuivront ce lundi après-midi avec l’audition des enquêteurs de la PJF et des juges d’instruction Langlois et Devaux.