Julien Doré parrain du Télévie 2021

L’artiste français Julien Doré a accepté d’être le parrain de la 33e édition du Télévie, a-t-il été révélé lundi lors d’un Facebook live sur toutes les plateformes de RTL ainsi que sur la page du Télévie. La grande soirée de clôture de l’événement caritatif au profit de la recherche contre le cancer aura lieu le 18 septembre au Wex de Marche-en-Famenne, en province de Luxembourg.

«Dans un cheminement artistique, on a la chance de pouvoir aider les autres et les accompagner. Ce rôle de parrain était une évidence pour moi quand vous me l’avez proposé», a déclaré celui qui a été révélé par la Nouvelle Star en 2007.

Déjà présent lors de l’édition de 2007, pour laquelle Virginie Efira avait endossé le rôle de marraine, Julien Doré mettra donc à nouveau sa notoriété au profit d’une oeuvre charitable. «J’ai eu la chance que les étoiles soient joliment alignées au cours de ma vie. J’ai maintenant envie de partager cette chance, notamment en défendant une cause extrêmement importante pour moi», a-t-il souligné lors d’un live sur Instagram qui se tenait dans la foulée. «Il n’y a rien de plus injuste de devoir mettre sa vie entre parenthèses à cause de la maladie, surtout quand elle touche des enfants», a encore dit le chanteur.

Après plusieurs mois d’absence, Julien Doré a fait son grand retour en septembre 2020 avec son cinquième album studio «Aimée.» En raison de la crise sanitaire du coronavirus, le chanteur a toutefois décidé de repousser le début de sa tournée à février 2022. Deux dates sont prévues à Forest National en Belgique.

Mais avant cela, Julien Doré, âgé de 39 ans, va tenter de rivaliser avec le record du Télévie établi l’an dernier, qui s’élève à 10,5 millions d’euros.

«Ce n’est que le début de l’aventure. On va faire de grandes choses, en commençant par soutenir les bénévoles et ceux qui agissent en secret», a-t-il lancé. «On sort d’une période très particulière et l’on peut à nouveau savourer plusieurs libertés perdues. Mais gardons dans le coin de la tête que tout le monde n’a pas la chance de pouvoir en profiter.» a-t-il souligné en clin d’oeil aux nombreuses personnes malades.

La grande soirée de clôture du Télévie se déroulera le 18 septembre au Wex de Marche-en-Famenne, avec pour thème cette année la musique. «On compte sur vous» pour récolter des dons afin de lutter contre le cancer, a encouragé l’animatrice de RTL Maria Del Rio, qui présentait le Facebook live.

Beaucoup d’artistes ont d’ores et déjà répondu présents à l’événement, parmi lesquels Typh Barrow, Clara Luciani, Sheila, Salvatore Adamo, Frédéric François, Antoine Delie (The Voice) et Daniel Lévi, lui-même atteint du cancer.

Afin de récolter des dons, plusieurs initiatives seront organisées. Un marathon de piano aura notamment lieu. «Un grand défi est lancé aux amateurs de musique. Les notes de piano ne doivent pas s’arrêter de retentir pendant 30 heures non stop, à l’image des chercheurs qui maintiennent en vie», a annoncé l’animateur Michaël Miraglia.

L’endroit où le piano sera placé en Belgique doit encore être déterminé. Les personnes intéressées peuvent toutefois déjà s’inscrire sur le site du Télévie et se faire parrainer.

De son côté, l’animateur de RTL Ludovic Daxhelet prévoit de marcher plus d’une centaine de kilomètres pour rallier le Wex depuis RTL House. «Départ le 17 septembre depuis le direct du RTL Info 19h au lancement du compteur. Arrivée au Wex, le 18 septembre, en direct de la soirée de clôture», a-t-il indiqué.

L’opération Télévie sert à récolter de l’argent au profit du Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) afin de progresser dans la lutte contre la leucémie et le cancer.