Une passerelle s’effondre dans la Sambre à Marcinelle

Une passerelle industrielle qui devait être évacuée du site sidérurgique Carsid à Marcinelle a chuté dans la Sambre dimanche soir lors d'une opération de levage, a indiqué la société Wanty en charge du chantier sur le site Carsid confirmant une information de plusieurs médias. Le trafic fluvial est interrompu sur la Sambre et devrait être rétabli dans les 48 heures.

L'incident s'est produit dimanche soir lors d'une opération de levage d'une passerelle, ancienne structure industrielle présente sur le site de Carsid à Marcinelle et qui enjambe la Sambre. "Il y a six anciennes structures à déconstruire sur place. Le chantier a débuté jeudi et devait se terminer mardi. Mais il y a eu un incident lors de l'opération de levage d'une des passerelles dimanche soir", a confirmé Nicolas Bughin, responsable de la communication chez Wanty.

Une des grues qui devait procéder au levage de la passerelle semble avoir été victime d'une rupture mécanique. "Cette rupture a provoqué la chute de la grue avant de provoquer la chute de la passerelle. La structure est tombée en partie sur le chemin de halage, des deux côtés de la Sambre." L'incident n'a provoqué aucun blessé. "Pour éviter d'éventuels problèmes, nous nous efforçons d'effectuer ces opérations délicates en matinée et en fin de journée, pour éviter de perturber le trafic fluvial."

La circulation sur la Sambre est interrompue à la suite de la chute de la passerelle et devrait reprendre dans 48 heures. "Nous avons trouvé une solution qui devrait se mettre en place ce lundi soir ou demain/mardi via une barge qui viendra en dessous de la structure pour permettre de la remonter et de l'évacuer par la suite", a signalé la société Wanty.