Pour voyager le cœur léger cet été, les Bruxellois devront se vacciner: «Déjà un tiers des tests liés aux voyages»

Les 18 + sont désormais attendus par les seringues bruxelloises. Pour convaincre les plus jeunes, plus hésitants ou réticents, la Cocom déroule l’argument massue du voyage libéré. Reporters/DPA

Le message subliminal de la Cocom: «vaccinez-vous si vous voulez voyager le cœur léger cet été». Dans le viseur des autorités sanitaires bruxelloises: les jeunes surtout, «dont la perception est qu’ils risquent moins de souffrir du covid». Le but reste d’atteindre 70% de vaccinés mi-juillet. Or, Bruxelles pointe à 30%. Voici les dernières tendances dans la capitale.

Lisez entre les lignes: dans quelques mois, il y aura moins de doses disponibles à Bruxelles et, surtout, le centre le plus proche de chez vous sera peut-être fermé. Or, la Cocom calcule qu’il reste quelque 230.000 Bruxellois à qui administrer une première dose d’ici le 15 juillet pour atteindre le fameux cap de 70% et ainsi atteindre la tant espérée immunité collective. Et donc éviter une 4e vague. Alors Inge Neven, responsable du Service de l’Inspection d’Hygiène de la Cocom, déploie des trésors de persuasion pour convaincre ces milliers de citoyens qui boudent encore le vaccin. Dont celui de voyager sans-arrière pensée cet été.

Dans le viseur de Bruxelles: les plus jeunes. Depuis cette date mnémotechnique du 18 juin 18h, les 18 + Bruxellois sont ainsi attendus dans les box de vaccination. Les 16 et 17 ans peuvent quant à eux s’inscrire sur liste d’attente. Et ça semble marcher: «depuis vendredi» et ce nouveau cap d’âge, «40.000 personnes se sont inscrites». Ce qui ne veut pas dire qu’il ne s’agit que de jeunes. Inge Neven insiste: «On le sait, le sentiment de nécessité de se faire vacciner est moindre chez les plus jeunes. On le voit à Bruxelles comme dans les autres régions. Pourtant, des études prouvent que les jeunes peuvent aussi souffrir du covid. Certains peuvent ressentir les symptômes pendant 4 semaines voire plus. Et il y a des risques de maladies graves, comme des lésions pulmonaires».

Les arguments commencent à porter: au 19 juin 2021 en Région bruxelloise, 41% des 35-44 ans ont reçu une 1re dose et 12% la 2e. Chez les 18-34 ans, on est à 17% de 1re dose et 8% de 2e. La progression est donc marquée: les 35-44 ans étaient à 14% de 1re dose il y a un mois (23/05) et les 18-34 ans à 7%. Mais ça reste insuffisant: Bruxelles n’enregistre au total que 30% de vaccination à 2 doses chez les 18 +, soit la population en âge d’être vaccinée. Pour 64% chez les 65 +. Ce 21 juin, seuls les 75 + et les 85 + dépassent la barre de 70%. Il reste donc des efforts à fournir.

Nocturnes et open bars

Parmi les mesures mises en place: des nocturnes, qui conviennent bien aux personnes actives. Il y en aura deux cette semaine, à Pachéco et Anderlecht. Autre option: la vaccination «open bar» avec le vaccin Johnson & Johnson, à Woluwe-Saint-Pierre. «Les deux premières sessions sans rendez-vous ont drainé 114 et 141 personnes», annonce Inge Neven. Qui rappelle que celles-ci ne sont ouvertes qu’aux Bruxellois de plus de 41 ans.

Mais l’argument massue reste celui d’une liberté retrouvée à traverser les frontières. Ainsi, Inge Neven pointe que depuis le lancement du certificat Covid européen le 16 juin, 131.630 Bruxellois l’ont déjà consulté dans l’app dédiée. Ils sont aussi 8.423 à avoir commandé une preuve papier postale de ce certificat. «Ça marche bien», note Neven. Là aussi, il faut lire entre les lignes: ces Bruxellois vont voyager cœur et esprit léger.

Pour les autres par contre, l’été s’annonce plus compliqué. Il faudra se faire tester avant le départ vers les pays qui l’exigent. Et après le retour de zone rouge. Avec «un risque d’engorgement le week-end», quand départs et retours se chevauchent. La Cocom prévient: mieux vaudra se rendre au centre de dépistage en semaine. «Nous comptons sur une capacité de 8.000 prélèvements par jour dans nos 10 centres régionaux. Et 12.000 si on inclut les autres laboratoires», escompte Inge Neven. «On pense qu’on pourra absorber le pic de juillet mais il pourrait y avoir des ralentissements, notamment en raison des retours de zone rouge». Et de glisser que certains pays acceptent les tests antigéniques disponibles en pharmacie.

Un tiers des tests liés aux voyages

La dernière semaine, la Région bruxelloise a enregistré 40.000 tests. «Plus d’un tiers sont liés aux voyages», note encore la responsable hygiène. «La vie reprend, les mouvements entre grandes métropoles aussi». Conséquences: «les voyages vont continuer à influencer nos courbes de contamination». Ainsi, la dernière semaine, 1.700 personnes sont revenues à Bruxelles depuis une région ou pays à haut risque. «On remarque une grosse circulation depuis l’Angleterre, mais aussi de pays hors Europe de nouveau accessibles», pointe Inge Neven. «Ceux qui en reviennent doivent se faire tester et se mettre en quarantaine». L’experte brandit les chiffres. «Si 1 à 2% de ces 1.700 voyageurs sont positifs, ça signifie 170 à 340 nouveaux cas à Bruxelles».

Alors oui, le taux d’incidence est au plus bas à Bruxelles avec 124 cas positifs pour 10.000 habitants sur les 14 derniers jours (233 il y a 2 semaines, 279 il y a 4 semaines et 312, 380, 459 et 487 les précédentes). Oui, le taux de positivité est lui aussi au vert, «au plus bas depuis un an» à 1,9% (3,6% il y a 2 semaines, 5% il y a 4 semaines, selon une courbe descendante de 6,5%, 7,6% et 9,6% les semaines précédentes). Ce qui donne une valeur R de reproductivité du virus à 0,69% (0,85 il y a 2 semaines, 1,13 il y a 4 semaines et 0,74, 0,96, 0,82 et 1,07 les semaines avant).

Mais au moment de ranger tongs et crème solaire dans sa valise, la recommandation d’Inge Neven pourrait refroidir jusqu’au touriste en partance pour Tahiti: le variant indien, plus virulent, représente désormais 12% des contaminations belges. «Et c’est la vaccination complète, à 2 doses, qui protège contre les variants». Un voyageur averti…