Des spectateurs aux JO? Oui, mais maximum 10.000 sur les sites des compétitions

Les compétitions pourraient toutefois se dérouler à huis clos si les infections au Covid-19 se multipliaient de nouveau.

Les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ont annoncé lundi que la limite de spectateurs pour les Jeux Olympiques sera fixée à «50 pour cent de la capacité des sites, avec un maximum de 10.000 personnes» sur tous les sites.

Toutefois, les compétitions pourraient se dérouler à huis clos «si l’état d’urgence ou d’autres mesures prioritaires visant à prévenir les contaminations sont mis en œuvre à tout moment après le 12 juillet 2021».

Les autorités japonaises ont formulé des directives à l’intention des spectateurs afin de garantir un environnement sûr et sécurisé: port du masque en permanence sur les sites, interdiction de «parler d’une voix forte ou de crier», annonces pour éviter les engorgements et départ des spectateurs de manière échelonnée. «Il sera demandé aux spectateurs de se rendre directement sur les sites puis de rentrer directement chez eux, et de prendre toutes les précautions nécessaires lors de leurs déplacements entre les préfectures», précise encore le CIO.

Les mesures concernant les Jeux Paralympiques, qui commencent le 24 août, seront décidées d’ici au 16 juillet.

La décision a été prise à la suite d’une réunion entre les représentants des cinq organismes organisateurs: le Comité d’organisation de Tokyo 2020, le gouvernement japonais, le gouvernement de la métropole de Tokyo, le Comité international olympique (CIO) et le Comité paralympique international (CPI).

Dans son intervention d’ouverture, le président du CIO Thomas Bach a déclaré qu’il était impatient d’entendre la politique concernant la limitation des spectateurs formulée par les organisateurs japonais, se disant «absolument sûr» qu’il s’agira «d’une décision visant à protéger au mieux le peuple japonais et tous les participants», selon les propos rapportés par l’agence de presse japonaise Kyodo. «En raison de cette confiance totale en vous, je peux d’ores et déjà vous dire, avant même d’avoir entendu votre décision, que le CIO soutiendra pleinement votre décision et contribuera pleinement à rendre ces Jeux aussi sûrs que possible pour le peuple japonais et pour tous les participants», a-t-il déclaré.

Bach a rappelé que 80 pour cent des athlètes qui résideront dans le village olympique seront vaccinés.

Le comité organisateur a vendu des billets pour 42 pour cent du nombre total de places dans les sites. Mais les billets achetés pour certains événements ont dépassé 50 pour cent de la capacité des salles. Les organisateurs envisageraient d’organiser une loterie pour déterminer qui pourraient assister aux compétitions, indique Kyodo.

Les compétitions olympiques se tiendront dans environ 40 sites de Tokyo et d’autres préfectures. Le Stade Olympique dispose d’une capacité de 68.000 places.

En mars, les organisateurs avaient pris la décision - sans précédent dans l’histoire olympique - d’interdire la venue de spectateurs de l’étranger en raison d’un risque sanitaire jugé trop élevé.

Reportés d’un an en raison de la pandémie de coronavirus, les Jeux se tiendront du 23 juillet au 8 août.