Inquiétude pour les Bleus: l’Euro d’Ousmane Dembélé serait menacé

La blessure de Dembélé contre la Hongrie ce samedi semble plus grave que prévu.

Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule. Après le match nul contre la Hongrie ce samedi, les Bleus s’apprêteraient à perdre Ousmane Dembélé jusqu’à la fin du tournoi. C’est le toujours bien informé journal L’Equipe qui annonce l’information.

Monté au jeu à l’heure de jeu, l’ailier du FC Barcelone avait dû sortir à la 87e à cause d’un «coup sur le tendon d’un genou» comme l’avait expliqué Didier Deschamps après la rencontre. Finalement, des examens complémentaires de ce dimanche ont douché les espoirs du staff et du joueur. L’ailier est d’ores et déjà forfait pour le match contre le Portugal ce mercredi. Son huitième de finale, qui se déroulerait le 27, 28 ou 29 juin selon le classement est plus que compromis.

LIRE AUSSI | Les Français en quête de fraîcheur, de perfection et... de qualification

Cette nouvelle blessure pourrait aussi être musculaire. Ce qui signifie au moins trois semaines sur le flanc. Une information qui induirait la fin de l’Euro du joueur du FC Barcelone.

G.J.