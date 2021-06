VIDÉO | Bulle, la wasserette mobile, qui crée du lien social

Ce service de laverie solidaire gratuite pour des personnes précarisées facilite les rencontres et casse les préjugés.

«Vous savez, quand on est dans la rue, on se sent très seul, car les gens ne vous prennent pas en considération. Maintenant que j’en suis sorti, je veux être “celui qui aide”.» Depuis qu’il a retrouvé un logement, Bastien a rejoint l’équipe des bénévoles de Bulle qui «donnent, dit-il, de leur cœur et de leur temps».

Bulle offre un service de laverie gratuite itinérante et inconditionnelle à destination des sans-abri et des personnes en situation précaire, cinq jours par semaine, à Ixelles, gare Centrale, gare du Midi, à Jette et bientôt à Molenbeek.

Sur la place Flagey à Ixelles, le village solidaire qui s’installe chaque lundi est bien connu des «habitués». Entre une lessive chez Bulle et une douche dans le mobile-home de Rolling Douche, les conversations se nouent autour d’un café, dans une ambiance conviviale. « En s’installant sur des places publiques avec son village de la solidarité, nous rendons visible les invisibles (sans-abri), nous facilitons la rencontre entre bénéficiaires et passants qui parfois s’investissent ou viennent juste discuter comme en témoigne l’expérience, explique Samuel Fuks, le jeune président de Bulle. La Bulle est un service d’utilité publique concret qui rend un service direct à ceux qui en bénéficient et un prétexte à la création de lien social.»

Coiffeur, bibliothèque mobile, dons de nourriture et de vêtements apportés par des associations et des citoyens se sont greffés aux lessives. L’équipe redirige les demandes des personnes précarisées vers les services sociaux adéquats.

Bulle, la petite association lancée par des étudiants, il y a cinq ans, a pris de l’ampleur en s’équipant de deux «camionnettes wasserettes mobiles» et en multipliant les partenariats avec d’autres associations. Les besoins sont gigantesques, car on compte encore plus de 4 000 personnes, à Bruxelles, sans logement durable, en 2021.

Durant le confinement, en mars 2020, Bulle a mis les bouchées doubles en distribuant près de 4 000 repas. «Nous sommes des centaines de bénévoles à nous être impliqués dans Bulle et ailleurs depuis cinq ans, rajoute Samuel Fuks. C’est clair que cela amène du sens civique et que tous ces contacts riches ont créé des vocations.» Anne-Laure Dalimier, employée de Bulle, abonde en ce sens: «Lors des permanences sociales chaque après-midi, des amitiés naissent. C’est important que les personnes qui viennent ici se sentent attendues et écoutées.»

Si le projet existait en Australie, Bulle était une première en Europe, il y a cinq ans. Ce service a inspiré des initiatives en Wallonie, en France et ailleurs. Et il continue à faire des émules!