Débrief sportif du week-end: L’Euro bat son plein, les Belgian Cats qualifiées, Van Aert et Kopecky champions

Les championnats de Belgique en cyclisme, les Belgian Cats, les sports moteurs et l’Euro qui bat son plein, il y avait une quantité d’infos sportives à ne pas manquer ce week-end. On fait le point.

EURO 2020

Après dix journées, il est temps de noter quelques enseignements grâce aux nombreux matchs de ce week-end. Entre l’Italie qui fait un sans-faute, la France qui se fait accrocher et l’Allemagne qui revit face au Portugal, il s’est passé des choses du côté des favoris.

LES IMMANQUABLES

TENNIS

La saison sur gazon bat de son plein pour le moment. Chez les hommes, l’Italien Matteo Berrettini, 9e mondial, a remporté son cinquième titre ATP au Queen’s en battant en finale le Britannique Cameron Norrie (ATP 41) en trois sets: 6-4, 6-7 (5-7), 6-3.

À Halle, c’est Ugo Humbert qui a surpris en remportant le tournoi le plus prestigieux de sa carrière. En finale, le Français, classé 31e à l’ATP, s’est offert le scalp d’Andrey Rublev (ATP 7) en deux manches : 6-3, 7-6 (7-4).

La Tunisienne Ons Jabeur est devenue la première femme arabe à remporter un titre sur le circuit WTA grâce à sa victoire en finale dimanche à Birmingham contre la Russe Darya Kasatkina, 7-5, 6-4.

CYCLISME

Championnat de Belgique en ligne

Les championnats de Belgique en ligne ont livré leurs verdicts: chez les hommes, c’est Wout Van Aert qui a remporté la course en battant au sprint Edward Theuns et Remco Evenepoel tandis que chez les dames, c’est logiquement Lotte Kopecky qui s’est imposée en solitaire au terme des 122 km de la course en ligne devant Julie Van de Velde (Jumbo-Visma) et Alana Castrique (Lotto Soudal).

Tour de France

FOOTBALL

BASKET

Les Belgian Cats se sont qualifiées de justesse directement pour les 1/4 de finale de l’Euro à Strasbourg en battant la Tunisie 61-63. Après avoir été, à la surprise générale, battue par la Bosnie lors de leur premier match, les Belges se sont bien réveillés en écrasant tout d’abord la Slovénie puis en écartant ce dimanche la Tunisie, donc. En cas de victoire lors de leur prochain match, la Belgique se qualifierait pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie (du 22 septembre au 1er octobre).

AUTRES